Brežiško jezero jih gosti vsaj trideset

13.5.2019 | 10:20

S poznavalci ptic Brankom Brečkom (desno), Dijano Mohar (ob njem) in Davidom Kapšem (drugi z leve) je bil sobotni sprehod ob brežiškem jezeru pravcata mala ekskurzija. Udeležence je v začetku pozdravila Alenka Černelič Krošelj (tretja z leve). (Foto: M. L.)

Brežiško jezero nudi veliko priložnosti za opazovanje ptic. (Foto: M. L.)

Ob pticah so ob brežiškem jezeru tudi številne vrst rož. (Foto: M. L.)

Brežiško jezero je tudi razkošen prostor za čolnarjenje. (Foto: M. L.)

Brežice - Društvo za oživitev mesta Brežice je organiziralo v soboto sprehod ob reki Savi pri hidroelektrarni Brežice, ki ga je vodil fotograf in velik poznavalec tega naravnega območja Branko Brečko. Udeležence, med temi je bilo največ domačinov s širšega območja Brežic, pridružilo se jim je tudi nekaj obiskovalcev iz Novega mesta, Slavko Skejić pa je prišel iz Zagreba, sta pozdravila predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj in Branko Brečko.

»Sprehajalci« so lahko opazovali številne ptice, katerih življenje ob novo nastalem brežiškem jezeru ob elektrarni dnevno spremlja in zato izjemno dobro pozna Branko Brečko. Dijana Mohar in David Kapš iz Novega mesta, člana dolenjske sekcije Društva za opazovanje ptic Slovenije, sta na sobotnem sprehodu po Brečkovih in svojih opažanjih tako vpisala seznam več kot 30 vrst ptic, ki se zadržujejo nad samim jezerom, na štirih jezerskih otokih in na stranskih vodnih površinah.

Obiskovalci tega vodenega izleta so se zbrali v Brežicah pred restavracijo Štefanič, od koder so se skozi Krško vas odpeljali do jezera ob Savi.

M. L.

