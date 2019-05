V požaru umrl 58-letni moški

13.5.2019 | 11:20

Foto: Arhiv DL

Zjutraj smo že poročali o sinočnjem požaru, ki je terjal smrtno žrtev. Iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili, da so bili krški policisti o požaru stanovanjske hiše v Črešnjicah nad Pijavškim obveščeni nekaj po 23. uri. Požar so gasilci omejili in pogasili. V hiši so našli moško truplo, šlo je za 58-letnega moškega, ki je sam prebival v hiši. Vzrok smrti moškega bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji, ki jo je odredila zdravnica.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanje vzroka za nastanek požara. Po prvih ugotovitvah naj bi do požara prišlo na štedilniku v kuhinji, ogenj pa se je nato razširil. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 40.000 evrov škode. Po zaključeni preiskavi bodo kriminalisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Izgubila oblast nad motorjem in padla

Trebanjski policisti so bili v soboto okoli 19. ure obveščeni o padcu motoristke v Selu pri Mirni. Opravili so ogled in ugotovili, da je 41-letna motoristka zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad motorjem, padla in se lažje poškodovala. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

Pregloboko pogledal v kozarec

V soboto zvečer je občan policiste opozoril na nezanesljivo vožnjo voznika kombiniranega vozila. Prometniki so kršitelja izsledili v Dolenji Težki Vodi in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 43-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Od denar, nakit, motorne žage, sesalnik, kompresor ...

V Račjem selu je med četrkom in petkom nekdo vlomil v gospodarski objekt in odnesel štiri motorne žage, sesalnik in kompresor. Lastnika je oškodoval za okoli 4000 evrov.

V kraju Vrhovci je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov premoženjske škode.

Med petkom in soboto je v Srebrničah nekdo vlomil v skladišče podjetja in izmaknil vrtalni stroj, motorno žago, kombinirano kladivo in vibrator za beton. Podjetje je oškodovano za 1800 evrov.

V soboto je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in v Zburah skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel denar in nakit.

Tudi v Prapročah na območju Trebnjega je nekdo odensek denar in nakit. V hišo je vlomil med četrtkom in soboto, lastnika pa s tem oškodoval za 1300 evrov.

V Kočevju je nezanec vlomil v cvetličarno in odnesel gotovino. Materialna škoda znaša okoli 300 evrov.

Prav tako na območju Kočevja je bilo vlomljeno v gostinski lokal, od koder so neznani storilci odnesli cigarete. Nastalo je za okoli 600 evrov škode.

Skrivali so se v tovornem delu

Na mejni prehod Obrežje je v petek popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, so v tovornem delu našli dva državljana Pakistana in tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Prijeli deset tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim dnem izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Drašiči, Cerov Log in Kapele. Policijski postopki s petimi državljani Alžirije, tremi državljani Egipta in dvema državljanoma Pakistana še niso zaključeni.

Z ukradenim avtomobilom na mejo

Na mejni prehod Obrežje je včeraj popoldne na izstop iz Slovenije pripeljala voznica osebnega avtomobila znamke Maserati. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled osebnega avtomobila. Ugotovili so, da ima avtomobil prenarejene identifikacijske oznake in da so ga konec aprila ukradli v Italiji. Vozilo so zasegli, voznika iz Italije in potnico iz Romunije pa pridržali. Danes ju bodo s kazensko ovadbo privedli v postopek k preiskovalnemu sodniku.

M. Ž.