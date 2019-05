Dobili novo atletsko stezo

13.5.2019 | 12:20

Novo stezo so takoj tudi preizkusili (Foto: Občina Krško)

Trak sta prerezali krška podžupanja Krško Ana Somrak in ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem Jožica Repše.

Leskovec pri Krškem - Pri osnovni šoli Leskovec pri Krškem je Občina Krško zaključila z obnovo atletske steze, ki je bila vredna nekaj manj kot 150.000 evrov. Novo, večjo stezo z notranjim krogom 200 metrov sta v soboto uradno namenu predali podžupanja občine Krško Ana Somrak in ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem Jožica Repše, so sporočili iz krške občine.

Kot dejala podžupanja, nova steza po obnovi zadostuje kriterijem za šolske steze, saj stara ni bila več primerna za izvedbo šolskih športnih programov. Hkrati so uredili tudi metališče za kroglo ter prostor za skok v daljino in sprinterski del steze v dolžini 100 metrov.

Za naložbo je krška občina dobila 43.000 evrov na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dela pa so potekala od oktobra lani do konca prejšnjega leta, v spomladanskem času pa so uredili še označbe, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

