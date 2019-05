FOTO: Gasilci niso mogli rešiti ne Marjana ne hiše

13.5.2019 | 12:55

Marjan Gorenc je v požaru izgubil življenje, povsem pa je uničena tudi hiša, v kateri je bival.

Ob našem prihodu policisti še niso zaključili dela.

Tudi požar okoli 9. ure še ni bil povsem pogašen.

Črešnjice nad Pijavškim - Malo po 23. uri je bilo, ko so krajani Črešnjic nad Pijavškim opazili, da je pri domačinu Marjanu Gorencu izbruhnil požar. Poklicali so gasilce, najbližja soseda Urška je tekla v pižami gledat, ali lahko kako pomaga, a se je ogenj že tako razbohotil, da ni mogla vstopiti v hišo.

Ko so nekaj minut kasneje na požarišče pridrveli krški poklicni gasilci in njihovi prostovoljni kolegi iz Velikega Trna, je bilo za 58-letnega Marjana, ki je v hiši prebival sam, že prepozno. Ko so gasilci ukrotili požar, so v hiši našli njegovo truplo. Kot kaže, je bil zanj usoden dim.

»Bil je prijazen človek. Kadar sem peljala psa na sprehod, me je vedno poklical, naj se ustavim pri njem, da je dal psu kak priboljšek. Tudi včeraj zvečer sem šla mimo njegove hiše. Luč je gorela, razmišljala sem, da bi se ustavila, a je bilo že pozno,« pripoveduje Urška.

Ogenj se je razvnel zelo hitro, saj je ponoči zelo pihalo, deževalo pa še ni, tako da je stara hiša povsem uničena. »Žerjavico je nosilo daleč naokrog, tako da smo se zbali tudi za našo štalo, ki stoji v bližini, zato smo jo začeli polivati z vodo, najprej sami, potem pa še gasilci,« pripoveduje Urška.

Marjan je v hiši prebival sam. Pred dvema mesecema je umrla njegova partnerka, s katero sta se v hišo njegovih staršev pred kakimi desetimi leti priselila iz bližnjega Velikega Trna. Marjan, ki je delal v Vipapu, je v enem od krčenj zaposlenih izgubil službo, tako da je že vrsto let živel od socialne pomoči. Tudi hiša, v kateri je prebival, je sčasoma prešla v last krške občine, saj si Marjanova mama ni mogla plačevati domske oskrbe. Hišo je občina pred časom tudi obnovila – zamenjali so vse glavne inštalacije, tudi dimnik je bil nov, tako da sosedje o vzroku požara lahko le ugibajo.

Vzrok za nastanek požara so policisti in kriminalisti ob našem obisku še preiskovali. Po prvih ugotovitvah naj bi do požara prišlo na štedilniku v kuhinji, ogenj pa se je nato razširil. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 40.000 evrov škode. Po zaključeni preiskavi bodo kriminalisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

