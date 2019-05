Pet občin ustanavlja skupno občinsko upravo

13.5.2019 | 15:00

Župani petih občin so podpisali pismo o nameri o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. (Foto: G. Stopar)

Grosuplje - Skladno s 26. členom Zakona o financiranju občin bodo občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje ustanovile organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področjih občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.

Dopoldne so župani omenjenih občin v prostorih Družbenega centra v Grosuplju - dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič - podpisali namero o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. Župani so na podpisu izrazili zadovoljstvo nad skupnim povezovanjem, ki bo pripomogel k boljšemu in učinkovitejšemu delu občin, so sporočili iz ivanške občine.

Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je ob podpisu povedal: »Današnji podpis je vsekakor korak naprej pri prizadevanjih za hitrejši napredek petih občin. V uvodu moram povedati, da smo z dosedanjima občinskima upravama Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji ter Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje zadovoljni. Vendar zaradi spremembe zakonodaje so te naloge manj ali pa sploh niso več sofinancirane. Po iskanju rešitev smo se z omenjenimi petimi občinami odločili, da se s pismom o nameri dogovorimo za opravljanje več skupnih nalog, tudi drugih, kot so notranja revizija in civilna zaščita. Hkrati pa okrepimo naloge še s področja inšpektorata in redarstva ter varstva okolja. Državni proračun bo te naloge financiral v višini 55 odstotkov, to pa je bistveno več kot doslej. Še bolj ali pa ravno tako pomembno pa je, da bomo bolj učinkoviti, lažje reševali naloge, za občino pa bo skoraj enak ali nižji strošek kot doslej.«

Skupna občinska uprava naj bi predvidoma začela delovati s 1. januarjem prihodnje leto, njen sedež pa bo v Grosupljem.

M. Ž.