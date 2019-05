Gasilci in reševalci so imeli polne roke dela

13.5.2019 | 00:30

Foto: arhiv DL

Z novomeškega centra za obveščanje so poslali kar obsežno poročilo. Danes dopoldan je pred naseljem Dolnji Kot, občina Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo s ceste po brežini. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in jo prenesli do reševalnega vozila, dvignili vozilo z pomočjo avtodvigala in ga postavili na cestišče, usmerjali promet do prihoda policije ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 10.45 je na cesti Novo mesto-Metlika pri naselju Vinja vas, občina Novo mesto, prav tako osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator in usmerjali promet do prihoda policistov.

Dobre tri četrt ure zatem sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča se je zgodila tudi ob 16.03 je na cesti Novo mesto-Šentjernej pri peskokopu Kremen, občina Novo mesto, kjer je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, osebno vozilo izvlekli na cestišče in usmerjali promet do prihoda policistov. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so pregledali udeležence prometne nesreče. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Zagorelo ostrešje hiše

Ob 15.33 pa je v naselju Podreber v občini Semič gorelo ostrešje ob dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Štrekljevec in PGD Semič so razkrili okoli dva kvadratna metra strehe in pogasili požar ter zaščitili streho. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Gradnik vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Veter razkril streho

V Grabrovcu, občina Metlika pa je malo pred 15. uro močan veter razkril streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Grabrovec so pokrili razkrito ostrešje s strešno kritino, so še sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.