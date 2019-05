Košarkarji Krke gredo na dopust

13.5.2019 | 21:30

Luka Lapornik se je nocoj boril kot vedno. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Za košarkarje Krke je sezona 2018/19 končana, vsaj kar se tekmovalnega dela tiče. Nocoj so namreč izgubili tudi drugo tekmo polfinala, v katerem so se na dve zmagi pomerili s prvim favoritom letošnjega prvenstva koprsko Sixt Primorsko, ki jo v finalu čaka Petrol Olimpija.

Potem ko so košarkarji Krke v prvi četrtini nekako še držali korak z gosti so ti na začetku druge četrtine že v dobri minuti igre prednost povišali na devet točk in kasneje na dvanajst, kakršna je bila razlika ob polčasu. Drugi polčas se je začel obetajoče, ko je Luka Lapornik najprej zadel trojko in nato s še dvema prostima metoma Krko približal gostom na sedem točk, a do želenega preobrata vendarle ni prišlo, saj mu soigralci v želji po uspehu niso sledili. Sredi tretje četrtine je tako Hodžić s trojko Primorsko popeljal do vodstva za petnajst točk (65:50), Luka Vončina pa je to na začetku zadnje četrtine povišal na dvajset točk, kar je pomenilo, da je tekme praktično konec. Luka Lapornik se je v končnici srečanja še trudil, a mu je sledil le Jure Balažić, ki je dobre tri minute pred koncem Krko z osmimi zaporednimi točkami, od tega dvema trojkama, zaostanek zmanjšal na deset točk, a očitno ostali niso verjeli, da se da še kaj storiti, tako da se je tekma mirno razpletla v korist gostov, ki bodo tako superpokalnemu in pokalnemu naslovu ter prvemu mestu v ABA 2 ligi, če po šlo vse po napovedih dodali še svoj prvi naslov državnega prvaka.

Krka : Sixt Primorska 76:88 (19:23, 40:52, 57:73)

Krka: Marinelli 6, Đapa 16 (2:2), Balažič 16 (2:3), Jošilo 2 (2:3), Lalić 12 (2:3), Lapornik 12 (3:4), Mavra 12.

Sixt Primorska: Ferme 9, Harris 14 (3:4), Čakarun 17 (1:3), Hodžić 12 (2:3), Jagodić Kuridža 12 (2:2), Šiško 16, Vončina 8.

Prosti meti: Krka 11:15, Sixt Primorska 9:12.

Met za tri točke: Krka 9:21 (Mavra 2, Marinelli 2, Đapa 2, Balažič 2, Lapornik), Sixt Primorska 13:23 (Harris 3, Hodžić 3, Kuridža 2, Vončina 2, Šiško 2, Ferme).

Osebne napake: Krka 19, Sixt Primorska 19.

Igor Vidmar

