Majhni, a zelo prodorni

14.5.2019 | 08:00

Aleš Ribič s priznanjem za najinovativnejšo varnostno rešitev leta. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Inštitut za korporativne varnostne študije ICF je v sodelovanju s slovenskim Združenjem varnostnih menedžerjev in strokovnjakov na tradicionalnih Dnevih korporativne varnosti podelil tudi nagrade s področja varnosti. V kategoriji najinovativnejša varnostna rešitev jo je prejelo novomeško podjetje HSI.

»Nagrado smo dobili za programski paket Alarm-PSIM, ki obdeluje alarmne signale iz različnih naprav in jih združuje v enem nadzornem centru. Rešitev med drugim že uporabljajo v Elesu in Telekomu,« nam je povedal direktor in eden od dveh ustanoviteljev družbe HSI Aleš Ribič.

HSI deluje od leta 2005 in zaposluje osem ljudi. Njegova dejavnost se v grobem deli na dva dela. Na eni strani se ukvarja s prodajo, zastopstvom in montažo tehnične varnostne opreme različnih proizvajalcev (sem sodijo snemalni sistemi, naprave za pristopno kontrolo in podobno), na drugi pa z razvojem lastnih varnostnih rešitev.

Tako je z njegovim programom Alarm opremljena že polovica varnostno-nadzornih centrov v Sloveniji, pred štirimi leti pa je denimo predstavil alarmni sistem za dom Čuvaj.si, za katerega je dobil tudi srebrno priznanje za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. »S Čuvajem že štiri leta nimamo konkurence. Prodali smo jih že več kot 300 in tudi v tujini tako kakovostnih rešitev ni,« ponosno pripoveduje Ribič, ki si s Čuvajem po malem načrtuje tudi pohod na hrvaški trg, kar pa bi zahtevalo veliko časa in energije, ki ju, dokler je dela doma dovolj, kronično primanjkuje.

Podjetje je v zadnjih dveh letih obseg poslovanja vsako leto povečalo za 20 odst., podobno rast pa pričakuje tudi letos, ko se namerava še dodatno kadrovsko okrepiti.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 3. maja 2019.

B. Blaić