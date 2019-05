Vode narasle, veter razkrival

14.5.2019 | 07:00

Foto: arhiv DL

V naselju Slovenska vas, občina Brežice, je včeraj sredi dne začel poplavljati potok Bregana. Gasilci PGD Obrežje, Velika Dolina in Brežice so s protipoplavnimi vrečami zaščitili trinajst stanovanjskih objektov. V treh pa so zaradi dviga podtalnice iz kletnih prostorov izčrpali vodo.

Ob 23.14 je v naselju Malence, občina Kostanjevica na Krki, reka Krka začela poplavljati na območju pogostih vsakoletnih poplav.

Močan veter

Ob 17.13 je v naselju Osojnik, občina Semič, močan veter razkril strehi dveh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Štrekljevec so pokrili razkrito ostrešje s strešno kritino na površini okoli 15 in 6 kvadratnih metrov.

Ob 17.16 je v naselju Drašiči, občina Metlika, močan veter razkril več streh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Drašiči so delno razkrite strehe na devetih stanovanjskih hišah pokrili in preprečili zamakanje.

Ob 17.13 je na cesti Novo mesto-Metlika v bližini naselja Bereča vas, močan veter podrl drevo na cesto. Ob 19.41 se je enako zgodilo na cesti Drašiči-Metlika v bližini naselja Železniki. Dežurni delavci cestnega podjetja so ju razžagali in odstranili.

Ob 0.19 je na relaciji Bizeljsko-Orešje na Bizeljskem, občina Brežice, močan sunek vetra na cesto podrl enojni reklamni kozolec. Kritino in ostale lesene dele je s cestišča odstranil dežurni pri podjetju CGP.

Avto v jarku

Ob 13.49 so posredovali gasilci PGE Krško v naselju Stara vas-Bizeljsko, kjer je osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč avtovleki in počistili cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.

Težave z elektriko

Včeraj ob 18.16 je na večjem področju občine Metlika prišlo do okvare na daljnovodu in posledično do izpada okoli 30 transformatorskih postaj. Dežurni delavci Elektra napako odpravili.

Tudi danes brez nje

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 17.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE, TP GRM, TP KRIVOGLAVICE, TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI VRH na izvodu MALENSKA VAS;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Površje med 9. in 13. uro in Male Vodenice izvod Male Vodenice-SKS desno med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Ribnica, Gaj in Mala Dolina med 8.30 in 11.30 uro ter Šentlenart vas, Gornji Šentlenart 2 in Brežice Vrbina hlevi med 8. in 12.30 uro; ter na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci med 8.30 in 14. uro.

M. K.