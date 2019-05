Epilepsija ne sme biti tabu

14.5.2019 | 09:40

Zelo obiskana javna tribuna o opilepsiji v novomeški knjižnici.

Novo mesto - Epilepsijo, najpogostejšo nevrološko motnjo, ki jo povzroča nenormalno delovanje možganov, ima v Sloveniji okrog 20 tisoč ljudi. A kljub temu mnogi o njej ne vedo nič oz. malo, in prav zato je v družbi še veliko nepotrebnih predsodkov in strahov, ki bolnikom z epilepsijo prav gotovo ne olajšajo življenja, ki je že tako otežkočeno zaradi bolezni same.

Da bi se to spremenilo, si prizadeva Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, ki se trudi s predavanji in raznimi dogodki izobraževati ljudi - tako bolnike kot stroko in javnost - o epilepsiji. Pred dnevi so takšno javno tribuno pripravili tudi v Knjižnici Mirana Jarca in zanimanje je bilo veliko.

Igor Ravnik

Prim. Igor M,. Ravnik, dr. med. spec. pediatrije, ki je eden najvidnejših slovenskih strokovnjakov, ki se že vrsto let ukvarja z epilepsijo, in je predsednik Društva Liga proti epilepsiji ter amabasador mednarodne lige proti epilepsiji, je zbranim na kratko predstavil to najpogostejšo nevrološko bolezen zlasti pri otrocih in mladostnikih, saj je pogosta v tem starostnem obdobju. Pojasnil je vzroke za njen nastanek, vrste ter ukrepe ob napadu. Epilepsija je bolezen z različnimi obrazi in posameznih zgodb ne gre posploševati, je poudaril.

Mag. Matevž Kržan, dr. med, spec. nevrologije, je podrobneje predstavil epilepsijo pri odraslih, ter kako se nevrologi lotevajo diagnosticiranja, preiskav in zdravljenja. To je ob zdravilih uspešno v tri četrtini primerov, včasih pa so potrebni tudi operativni posegi.

Matej Kolenc

Kako je stanje v novomeški splošni bolnišnici, je pojasnil Matej Kolenc, dr. med., nevrologije, ki je med drugim povedal, da je bil nevrološki oddelek ustanovljen leta 1972, in je do danes napredoval, ravno tako zdravljenje z vsemi potrebnimi pripomočki oz. aparaturami. Na voljo imajo tudi vsa dostopna zdravila. Zadnjo pomembno pridobitev, to je nov EEG aparat, so pridobili pred tremi leti. So pa problem preskromne prostorske kapacitete, saj se število postelj na njihovem oddelku vsako leto zmanjšuje, tudi prostorske možnosti za diagnostiko so težava, premalo je ustrezno izobraženih zdravnikov in višjih medicinskih sester. A kadrovsko stisko bodo v prihodnje menda rešili.

Svetovalni telefon, imenovan EPI telefon - 01-432-93-93, deluje vsak četrtek od 16. do 19. ure - tu boste dobili pomoč in informacije glede psiholoških in socialnih težav v zvezi z epilepsijo, informacije o društvu Liga proti epilepsiji Slovenije.

Med publiko je bilo kar nekaj bolnikov z epilepsijo oz. njihovih svojcev. Opozorili so na težave zaradi dolgotrajnega čakanja na diagnostiko, na problem pridobivanja zdravil, do katerih pridejo včasih sami v tujini, na dolgo čakanje do specialista ob spremembah bolezni itd.

Epilepsija pa ima tudi psihosocialne posledice in o tem je spregovorila Ljubica Vrba, spec. klin. psih. ter omenila težave z zaposlitvijo ljudi z epilepsijo, vplivi na šolanje, mobilnost, medosebne odnose, skratka stigma te bolezni je še vedno problem.

Besedilo in foto: L. Markelj

