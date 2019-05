Krepitev zdravja za vse tudi v Beli krajini, Brežicah in Kočevju

14.5.2019 | 10:30

Skrb za zdravje in dobro počutje še preden se pojavijo zdravstvene težave. Dobri nasveti in koristna predavanja. Obogatitev vsakdana, krepitev medosebnih stikov, druženje in neformalno povezovanje z lokalnim okoljem. To so glavni vzroki, da se obiskovalci vedno znova vračajo in pridružujejo aktivnostim Centrov za krepitev zdravja v Brežicah, Kočevju, Metliki in Črnomlju.

Delavnice, različne aktivnosti in predavanja o zdravem življenju, gibanju, zdravi prehrani, tehnikah sproščanja, spoprijemanju s stresom, tesnobo ali depresijo, zdravem hujšanju ali opuščanju kajenja so namenjene vsem, ki želijo izvedeti več o zdravem načinu življenja in o dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni. Del svojih aktivnosti bodo brezplačno ponudili tudi med 11. in 18. majem v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019.

V Sloveniji deluje 25 centrov zdravja. Gre za projekt nadgradnje in razvoja preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle, podprtem tudi z 9 milijoni evropskih sredstev. Strokovnjaki iz zdravstvenih domov skupaj z lokalnimi skupnostmi načrtujejo in izvajajo različne aktivnosti, s katerimi prebivalce spodbujajo k zdravemu načinu življenja. S pomočjo Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki v vzporednem projektu MoST (Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupinah) skrbita za strokovno podporo oblikovanja preventivnih programov, premoščajo ovire pri dostopu do preventive in tako prispevajo k boljšemu zdravju vseh prebivalcev. V ta namen centri celo leto organizirajo številna predavanja in delavnice, športne dejavnosti in druge zanimive aktivnosti za vse generacije, preko katerih se lahko poučimo o dobri skrbi za svoje zdravje.

Da začnemo skrbeti zanj, ni nikoli prepozno, kot ugotavlja Zlata: »Sebi in svojim sem obljubila, da bom od sedaj naprej skrbela za svoje zdravje. Ob upokojitvi kar naenkrat več nisem imela izgovorov, da mi primanjkuje časa. Zaradi težav z visokim pritiskom in maščobo sem se odločila shujšati in redno telovaditi. Sem zelo zadovoljna, ker sem vztrajala in mi je tudi uspelo. Če kdo reče, da se ne da, ni res, to je laž. Vse se da, če se hoče in vztraja«.

Diplomirana medicinska sestra Tatjana Gregorič to potrjuje. Nekje je prebrala, da navade ne moreš vreči skozi okno; prav počasi jo moraš korak za korakom premamiti po stopnicah. Priznava, da je pot lahko težka, a v skupini z istim ciljem in močno željo, je veliko lažje: »Ko že nekdo misli, da ne bo zmogel, zazvoni telefon: Halo, včeraj smo vas pogrešali! Koliko različnih izrazov na obrazih, ko se na analizatorju pokažejo številke in nepopisna sreča, ko si nekdo zasluži aplavz! Kdaj so vam nazadnje zaploskali?« Ob tem nastajajo zgodbe, pišejo se pesmi, navežejo se tesni stiki in prijateljstva, ki pomagajo ohraniti tudi zdrave življenjske navade.

To je sicer samo eden od več kot 100 dogodkov, ki se v več kot 50 krajih po Sloveniji ta teden odvijajo v kampanji EU projekt, moj projekt 2019. Preko poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, poskušanj dobrot slovenskih kmetij, gledaliških predstav in drugega pestrega dogajanja lahko skupaj odkrivamo sledi več kot 10.000 projektov, ki smo jih v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Preverite, kaj vse se dogaja na www.eu-skladi.si.

