S pomočjo krajanov uspešno prijeli sprovajalca in tujce

14.5.2019 | 12:10

Audi, v katerem so sprovajalca prevažaža tujce. (Foto: PU Novo mesto)

Sinoči, nekaj po 19. uri so policiste krajani Velikih Brusnic in Jugorja obvestili o sumljivih vozilih Mercedes in Audi italijanskih registrskih oznak, ki naj bi peljala iz smeri Jugorja proti Brusnicam. Novomeški OKC je o tem takoj obvestil vse policijske patrulje na širšem območju, v izsleditev vozil so se vključili tudi kriminalisti. Vozili so ustavili na avtocesti pri Leščevju v smeri proti Ljubljani.

Med postopkom so ugotovili, da je v Audiju, ki ga je vozila 38-letna državljanka Italije, še pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, v Mercedesu pa dva sprovajalca - državljana Tunizije z urejenim statusom v Italiji, ki sta prevažala pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Dva izmed njih sta bila v prtljažniku vozila.

Tujci so na območju Gorjancev nezakonito prestopili državno mejo, pri Šumečem potoku pa čakali na sprovajalce, ki naj bi jih prepeljali v notranjost države. Trem sprovajalcem so policisti odvzeli prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Pet državljanov Sirije, štiri državljane Iraka in državljana Libije bodo po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na število 113 so na PU Novo mesto prejeli še nekaj klicev občanov, ki so jih obveščali o sumljivih vozilih. Na vse klice so se takoj odzvali, policisti so vozila ustavili in preverili namen njihovega zadrževanja na določenem območju, vendar niso ugotovili sumljivih okoliščin.

"Za vsa prejeta obvestila se občanom zahvaljujemo. Večkrat smo že poudarili, da smo prav s pomočjo informacij ljudi pri svojem delu lahko še bolj uspešni in učinkoviti. Posamezniki, ki živijo na določenem območju, so namreč tisti, ki najprej in najbolje prepoznajo nenavadne in sumljive okoliščine, sumljive osebe in vozila, ki ne sodijo v tisto okolje," je poudarila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto.

Nezakonito čez državno mejo

Policisti PP Brežice so bili v popoldanskih urah obveščeni, da naj bi pri Obrežju po avtocesti pešačila dva moška. Moška so izsledili in med postopkom ugotovili, da gre za državljana Afganistana in državljana Pakistana, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo v okolici Slovenske vasi.

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje nekaj po 22. uri v Jesenicah na Dolenjskem izsledili in prijeli tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Skrivali so se pod naloženimi avtomobili in med tovorom

Policisti PMP Dobova so v včerajšnjih popoldanskih urah opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal osebne avtomobila. Med pregledom vagonov so pod naloženimi avtomobili našli skrita dva državljana Sirije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku prevzeli hrvaški varnostni organi.

Danes ponoči sta na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljala voznika tovornih vozil makedonskih registrskih oznak, ki sta v vozilih prevažala akumulatorje, tovor pa je bil namenjen v Slovenijo. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornih delov, kjer so našli deset državljanov Afganistana in državljana Pakistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Zaradi neprilagojene hitrosti več nesreč

Okoli 10.30 so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o prometni nesreči pri Dolnjem Kotu. Ugotovili so, da je 50-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala.

Nekaj pred 11. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Velikem Cerovcu. 31-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in preko nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste, kjer je trčil v brežino. Povzročitelj se v nesreči ni poškodoval.

Okoli 12. ure pa so bili o prometni nesreči obveščeni še brežiški policisti. Ugotovili so, da je 40-letna voznica osebnega avtomobila pri Stari vasi v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se z vozilom prevrnila. Lažje poškodovano voznico in mladoletno potnico so oskrbeli v bolnišnici.

Izsilila prednost in povzročila nesrečo

Novomeški prometniki so bili okoli 11.30 obveščeni o prometni nesreči v križišču na Ljubljanski cesti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 57-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 72-letni voznici osebnega avtomobila. Lažje poškodovano 72-letnico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Partnerko brcal, lasal, pretepal, žalil ...

Črnomaljski policisti so bili v včerajšnjih popoldanskih urah obveščeni o nasilju v družini v okolici Črnomlja. Takoj so se odzvali in zaščitili žrtev. Ugotovili so, da je 54-letni moški izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerko. Nasilnež, ki je žrtev lasal in brcal, naj bi bil že dalj časa nasilen, partnerko naj bi pretepal in jo žalil. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Društvo spravil ob 700 evrov

V kraju Pečice na območju Brežic je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v prostore društva in odtujil okoli 60 evrov. Odnesel je okoli 60 evrov, z vlomom pa povzročil še za okoli 100 evrov škode.

