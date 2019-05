S Pešbusom v šolo več kot 140 otrok

15.5.2019 | 10:35

Otoke na poti v šolo spremljajo starši in prostovoljci DRPD. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - V novomeški občini v tem mesecu nadaljujejo z uspešnim projektom pešačenja v šolo v organiziranih skupinah Pešbus. Ta do 31. maja poteka na osnovnih šolah Grm, Center, Drska in Otočec, nadaljeval pa se bo v septembru v času Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Dnevno tako v šolo pešači več kot 140 otrok, ki jih spremljajo starši in prostovoljci Društva za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, so sporočili iz rotovža.

Šole so skupno vzpostavile štirinajst poti za pešačenje, najdaljšo razdaljo pa prehodijo učenci otoške šole, ki se je letos na novo pridružila Pešbusu, in sicer na poti iz Vrha pri Pahi do šole prehodijo skoraj tri kilometre oz. pešačijo štirideset minut.

Pešbus v Novem mestu poteka že tretje leto in velja za enega najuspešnejših v Sloveniji. Kot so dejali na občini, je lani v projektu sodelovalo več kot 240 otrok iz novomeških osnovnih šol, mestna občina pa je pred dvema letoma prejela naziv najaktivnejše slovenske mestne občine v ETM, k čemur je pomembno pripomogel rekorden Pešbus na osnovni šoli Grm, kjer pešačenje poteka vse leto.

Mestna občina Novo mesto pri tem nudi podporo projektu, ki prinaša pozitivne učinke na več področjih, sicer pa se je Pešbus skupaj z Bicivlakom, ki v šolo vodi organizirane kolesarske skupine, razvil v okviru programa Zdrav šolar, katerega pobudnik in glavni koordinator je Inštitut za politike prostora. Spodbuja aktivno pot v šolo in si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.