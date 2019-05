Danes brez elektrike

15.5.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 17.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE, TP GRM, TP KRIVOGLAVICE, TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.30 do 12.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, TP SMOLENJA VAS1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ČILPAH izvod SELA med 8.15 in 14.15 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 8. in 10.30 uro na območju TP Orešje Sotla izvod Bukovje in med 10. in 14. uro na območju TP Orešje grad izvod Drenovec; na področju nadzorništva Brežice pa med 8.30 in 10.30 uro na območju TP Dramlja.

M. K.