Rus skušal v notranjost države prepeljati pet tujcev

15.5.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Krško so včeraj bili obveščeni o sumljivem vozilu in osebah na Oštrcu. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa vozilo izsledili v Kostanjevici na Krki. Voznika so ustavljali, vendar se je ta hotel izogniti mejni kontroli, nadaljeval je z vožnjo, izgubil oblast nad vozilom in trčil v robnik, kjer je z vozilom obstal. Med postopkom so ugotovili, da gre za voznika, državljana Rusije, ki je v notranjost države poskušal prepeljati državljana Egipta in štiri državljane Sirije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 31-letnega organizatorja nezakonitih prehodov čez mejo so pridržali, predvidoma danes ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljanom Egipta in državljani Sirije še niso zaključeni.

Na mejo skrita med tovorom

Nekaj pred 19. ure je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Povzročitelj nesreče brez vozniške

Policisti PP Metlika so bili včeraj nekaj po 12. uri obveščeni o prometni nesreči v okolici Metlike. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 50-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan Citroen C5. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kadil in pil bo

V okolici Krškega je med ponedeljkom in torkom nekdo vlomil v gostinski objekt in odtujil tobačne izdelke in pijačo. Povzročil je za okoli 1000 evrov škode.

M. Ž.