Župan predal ključe novega vrtca

15.5.2019 | 09:05

Župan je takole predal ključe ravnateljici žužemberške osnovne šole Miri Kovač.

Prostori novega vrtca so svetli in lepi ter za 10 odstotkov večji, kot predvidevajo normativi.

Žužemberk - Žužemberški župan Jože Papež je včeraj predal ključe novega vrtca ravnateljici osnovne šole Miri Kovač in povabil na ogled novih prostorov. Po njegovem mnenju gre za enega najlepših vrtcev daleč naokrog in prepričan je, da se bodo tako otroci kot tudi zaposleni v njem dobro počutili.

Občina se je maja lani lotila gradnje novega vrtca v Žužemberku na mestu, kjer je bil že nekdanji 4-oddelčni vrtec. »Objekt, ki je zgrajen, je sodoben in tudi energijsko varčen. Prostori so svetli in lepi ter za 10 odstotkov večji, kot predvidevajo normativi. Okoli 70 odstotkov materiala, ki je bil vgrajen, je iz lesa, kar je za naše okolje primerno,« je povedal župan in dodal, da bi vrtec sicer sam umestil na drugo lokacijo, kjer bi bil boljši dostop in več zelenih površin za igranje zunaj.

Investicija bo občino stala 3,1 milijona evrov, približno 570.000 evrov bodo dobili od Ekosklada, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna. Župan je poudaril, da zanj niso plačali še niti evra, prvi obrok kredita pa bodo začeli odplačevati januarja prihodnje leto. Do občinskega praznika naj bi zgradili še dodatnih 12 parkirnih prostorov, ki jih bodo vkopali v zemljo nasproti obstoječih parkirišč zdravstvenega doma, naložba pa je ocenjena na okoli 120.000 evrov.

Ravnateljica osnovne šole je dejala, da je bil novi vrtec nujno potreben. »Že s prvim septembrom bi bilo število otrok v takšnem presežku, da ne bi mogli zagotoviti dovolj prostora za vse, ki nujno potrebujejo organizirano varstvo,« je pojasnila Kovačeva in dodala, da bo novi 9-oddelčni vrtec vrata odprl prvega septembra. Na šoli so zadovoljni, da bodo lahko sprejeli vse otroke, ki izpolnjujejo starostne pogoje, tiste, ki bodo kasneje izpolnili starostni pogoj, pa bodo sprejeli med letom.

Novi direktor občinske uprave

Tomaž Hrastar

Župan je ob tej priložnosti javnosti predstavil tudi novega direktorja občinske uprave. Kot je dejal, se je po razgovorih, ki jih je imel s kandidati, ki so se javili na razpis, odločil za Tomaža Hrastarja iz Novega mesta. »Izmed vseh je bil najprimernejši. Prepričal je mene in tudi komisijo, ki je sodelovala pri izbiri,« je svojo odločitev pojasnil Papež, ki od novega direktorja pričakuje, da bo njegova desna roka in da bo uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev. Delati naj bi začel v kratkem, saj mu še teče odpovedni rok pri trenutnem delodajalcu.

Hrastar se je županu zahvalil za zaupanje in dejal, da bo nova služba zanj velik izziv. Prihaja s kmetijskega ministrstva, kjer je zaposlen od leta 2005. »Okolje, iz katerega prihajam, je zahtevalo veliko medresorskih usklajevanj in sodelovanj. Imam tudi izkušnje s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, vsekakor pa si želim, da bi bili vsi zaposleni v občinski upravi zadovoljni in da bi skupaj ustvarili najboljše za ta kraj,« je povedal novi direktor občinske uprave.

Besedilo in fotografije: R. N.

