Minister Erjavec: Ne bom dovolil rušenja vojske

15.5.2019 | 11:50

Predsednik Borut Pahor in minister Karl Erjavec (desno) sta načelnico generalštaba Alenko Ermenc (v sredini) včeraj podprla v njenem pričakovanju izdatnejše državne denarne podpore obrambnemu sistemu. (Foto: M. L.)

Strumno za domovino (Foto: M. L.)

Blaž Režek, najboljši vojak leta 2018 v Slovenski vojski (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Pred današnjim dnevom Slovenske vojske je bila včeraj na letališču Cerklje ob Krki slovesnost, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik Borut Pahor. Zbrane sta med drugimi nagovorila tudi načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc in minister za obrambo Karl Erjavec.

Pahor je med drugim dejal, da je Slovenija varna država. Slovenska vojska predstavlja vojaški steber te varnosti. Glede njene pripravljenosti je sicer mogoče ugotoviti tudi pomanjkljivosti. Toda kljub temu brezhibno opravlja vse naloge, ki so ji naložene, v domovini, v zavezništvu ter na operacijah in misijah v tujini.

»Nihče od nas ni zadovoljen s pogoji, v katerih se od vas pričakuje največ. Začne se že s tem, da vaš poklic ni konkurenčen z drugimi primerljivimi poklici. Nadaljuje se s preslabo opremo in oborožitvijo, s splošnimi pogoji za delo, končno pa vse to in še drugo vpliva na čisto medčloveške odnose. Vendar je spodbudno dejstvo, da se po mnogih letih odlašanja z rešitvami vendarle obetajo nekatere pomembne sistemske spremembe. Še pred poletjem pričakujemo tako imenovano belo knjigo o strategiji razvoja obrambnega sistema in s tem tudi Slovenske vojske. Široka javnost še nikoli doslej ni s takim razumevanjem sprejemala spoznanja, da je treba v našo varnost vlagati več, tudi v Slovensko vojsko kot njen vojaški steber. Vse te okoliščine nam omogočajo in tudi od nas zahtevajo, da strnemo politične vrste in strokovno znanje. V naslednjih letih moramo posodobiti Slovensko vojsko, da bo lahko odlično opravljala tudi operacije največje intenzivnosti. Skupaj moramo ustvariti pogoje, da boste pripadnice in pripadniki Slovenske vojske čutili moralno in materialno zadoščenje za opravljanje vašega poslanstva,« je rekel Pahor. Iz njegovega govora se je dalo razbrati njegovo podporo krepitvi vojaške navzočnosti na državni meji. Pri tem je poudaril, da pri tem ne gre za nezaupanje v usposobljenost in predanost policije.

Alenka Ermenc je ocenila, da je v naši državi za obrambo na voljo še vedno premalo denarja za pričakovani in nujni razvoj tega področja. Biti vojak pomeni po njenem veliko odrekanje. »Izboljšanje statusa vojaškega poklica je temeljni pogoj za izboljšanje interesa državljanov za opravljanje vojaške službe,« je rekla načelnica generalštaba.

Minister Erjavec je med drugim rekel, da je gospodarska kriza pred leti močno udarila tudi po obrambnem sistemu. Zdaj je potrebno dobro premisliti, kako to področje kljub temu podpreti zadostno. Kot je rekel, pripravljajo tako imenovano belo knjigo in ta naj dokument naj bi dolgoročni razvojni načrt obrambnega sistema in s tem tudi Slovenske vojske. Ob tem bo kot minister urejal tudi nekatere druge zadeve na obrambnem področju. V zvezi s tem je dejal, da kot minister za obrambo ne bo dovoljeval, da se ruši medsebojno zaupanje pripadnikov Slovenske vojske. »Še manj pa bom dovoljeval, da nekdo, ki ni več deležen zaupanja, ruši vojaško organizacijo, ruši tako, da išče zatočišče v politiki in želi politizirati Slovensko vojsko. Ruši tako, da išče pomoč pri sindikatu. A je to častno? Ni. In tega ne bom dopustil,« je rekel minister Erjavec.

Na slovesnosti so polkovniku Ivanu Mikužu ob njegovem povišanju v brigadirja podelili brigadirsko sabljo. Razglasili so najboljšega podčastnika leta 2018, to je višji vodnik Beno Fotivec, in najboljšega vojaka, to je poddesetnik Blaž Režek.

Prireditev, ki so se je udeležili nekateri predstavniki državnega političnega vrha in člani tujih predstavništev v Sloveniji, sta v izjemno hladnem in občasno deževnem vremenu z nastopom pospremila orkester Slovenske vojske in Nuša Derenda.

V okviru včerajšnjega dogajanja na letališču so si obiskovalci lahko ogledali poleg slovesnosti tudi opremo in oborožitev vojsk, sodelujočih na vaji Takojšen odgovor 2019, ki med 6. majem in 12. junijem poteka v Sloveniji. Obiskovalcem so vojaki tako omogočili med drugim vožnjo z vozili Valuk, Svarun in Oshkosh. Na ogled so bila nekatera letala ter kopenska vozila posameznih rodov Slovenske vojske ter zavezniška helikopterja Black Hawk in Chinook. Na letališču so se včeraj predstavile tudi nekatere organizacije, med drugimi združenje slovenskih častnikov in združenje borcev za vrednote NOB ter gasilci.

Celotno dogajanje so organizirali, kot rečno, pred današnjim dnevom Slovenske vojske. Vlada je 15. maj določila za dan Slovenske vojske. Na ta dan leta 1991 so slovenski naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, in sicer v dveh učnih centrih takratne Teritorialne obrambe. Skupaj 300 nabornikov je vojaški rok tako začelo služiti v 710. učnem centru v Pekrah pri Mariboru in 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani.

M. L.

Galerija