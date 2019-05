Uspeh je treba nagraditi - brez truda ga gotovo ni!

15.5.2019 | 17:00

Bobnarska šolska skupina je navdušila obiskovalce prireditve Nagradimo uspeh.

Na desni: Blažka Hrovat in Pia Kump

Spredaj v prvi vrsti v sredini Roman Judež in Nevenka Kulovec

Novo mesto - Konec šolskega leta se počasi približuje in na OŠ Drska so zato včeraj pripravili že tradicionalno prireditev Nagradimo uspeh.

Kot pravi ravnateljica šole Nevenka Kulovec, so na šoli ponosni, da so se mnogi njihovi učenci izkazali v nadgradnji šolskega uspeha z dodatnim znanjem in veščinami z različnih področjih: od kulturnih, športnih, tehniških, v prvi pomoči, kuhanju, itd. Otroci razvijajo svoja močna področja, gradijo svojo odličnost in obenem krepijo pomembne lastnosti za življenje: radovednost, vztrajnost, pridnost, delavnost, potrpežljivost, solidarnost itd. A brez podpore staršev in mentorjev ne bi šlo, zato gre zahvala vsem, je nekakšen povzetek njenega nagovora zbranim v jedilnici šole.

V prid povedanemu je bila tudi vsebina prireditve, na kateri so učenci pokazali, kaj vse znajo in zmorejo: od petja, igranja na instrumente, pisanja pesmi, žongliranja, igranja nogometa, sestavljanja Rubikove kocke, do klekljanja. Eden od učencev je celo predstavil natančno izdelano maketo za hidroelektrarno. Med glasbenimi točkami velja omeniti nastop šolske bobnarske skupine pod vodstvom Uroša Srpčiča, ki je požel veliko navdušenja obiskovalcev.

Ob koncu so ravnateljica Kulovčeva, podravnatelj Roman Judež ter razredniki najboljšim učencem od 5. razreda naprej podelili priznanja za prizadevno delo na več področjih. Povejmo, da je 17 učencev prejelo zlata priznanja, 22 učencev 9. razredov je postalo zlatih bralcev (bralno značko so brali vseh deve let), izpostaviti pa velja dve učenki, ki sta prejeli diamantni priznanji - Pio Kump in Blažko Hrovat, saj sta se vsa šolska leta udeleževali tekmovanj iz matematike in dosegali najvišja priznanja.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija