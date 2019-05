Parada učenja se bo nadaljevala tudi popoldne

15.5.2019 | 14:30

Na letošnji Paradi učenja v Črnomlju namenjajo veliko pozornost plesu.

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj letos četrtič zapored pripravlja Parado učenja, ki je največji promocijski dogodek v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Letošnja prireditev poteka pod sloganom »Najraje plesaje«, novost pa je, da so pripravili dogodke danes dopoldne, z njimi pa bodo nadaljevali še ob 16. uri. Druga novost je maskota Ziki, ki razveseljuje predvsem otroke.

Potem ko so dopoldne najprej na odru kulturnega doma plesali nastopajoči, so se jim pozneje po vsem domu pridružili še ostali obiskovalci prireditve, ki so skupaj s Šolo zdravja tudi telovadili. Hkrati so se učili tudi belokranjske ljudske plese in igre, na številnih stojnicah pa so se predstavile številne organizacije.

Ob 16. uri pa bodo odprli razstavo otrok črnomaljskega vrtca z naslovom Drobtinice iz naše skrinjice, nato pa se bodo obiskovalci učili belokranjske ljudske plese in igre, pripravili pa bodo tudi medgeneracijsko slikanje na platno. Ker je danes mednarodni dan družin, Zik vabi, da se jim pridružite in plesaje in igraje preživite čas s svojo družino. Ob 18. uri, ko bo zaključek popoldanskega dela Parade učenja, pa si bodo lahko obiskovalci brezplačno ogledali še risanko.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

