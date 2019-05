Đurđa Braje, Katarina Brodnik in ZPM Krško

15.5.2019 | 15:35

Krški prostovoljci leta 2018 s predsednico komisije Ano Somrak in županom Miranom Stankom, ki sta podelila priznanja. (Foto: L. P. C.)

Krško - V Krškem so sinoči v Dvorani v parku slovesno razglasili naj prostovoljce leta 2018. Med prostovoljci, starejšimi od tridesetega leta je to Đurđa Braje, med mlajšimi Katarina Brodnik, med organizacijami Zveza prijateljev mladine Krško. Poleg tega je v tednu prostovoljstva Občina Krško na včerajšnji slovesnosti Slovenske filantropije v Črni na Koroškem prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto.

Za naj prostovoljce in naj prostovoljsko organizacijo so bili letos poleg nagrajenih predlagani tudi med organizacijami Turistično društvo Senovo in Klub posavskih študentov, med prostovoljci nad tridesetim letom Anica Ivnik, Romana Meznarič, Vilma Pirnar, Alenka Špan, Helena Španovič in Danica Žnideršič in med mlajšimi od tridesetega leta Filip Černelč. Glasovanje je potekalo od 18. aprila do 7. maja, letos poleg glasovanja po pošti in z glasovnicami iz Posavskega obzornika prvič tudi prek občinske spletne strani Občine Krško.

Naj prostovoljska organizacija leta 2018 Zveza prijateljev mladine Krško je lani z 218 prostovoljci izvajala številne programe, od letovanja in zimovanja otrok in mladostnikov iz socialno manj spodbudnih okolij, aktivnosti ob tednu otroka, dnevu za spremembe, psihosocialno pomoč in svetovanje ter številnih drugih, v katerih je bilo vključenih 48 novih prostovoljcev.Članica Zveze prijateljev mladine je tudi prostovoljka leta Đurđa Braje, ki pripravlja delavnice za otroke in mladostnike, svetuje na TOM telefonu, predava, hkrati pa je tudi ustanoviteljica neprofitnega društva za motivacijo razvoja osebnosti Fokus Krško.

Katarina Brodnik je prostovoljka in animatorka ter od letos tudi vodja Mladinske točke Raka. Skrbi za program, dela z otroki in je hkrati tudi prostovoljka v projektu Žurajmo brez drog in alkohola. Na prireditvi v Dvorani v parku sta svoje izkušnje s prostovoljstvom predstavili prostovoljki v zavodu Knof Aleksandra in Nina iz Estonije in Rusije.

I. V.

Galerija