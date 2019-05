Krčani tudi v Kranju brez točk

15.5.2019 | 21:40

V Kranju so nogometaši Krškega ostali brez dragocenih točk. (Foto: Martin Metelko/M24)

Krško - Nogometaši Krškega so tudi v 33. krogu Prve liga Telekom Slovenije ostali brez točk. V Kranju so s tamkajšnjim Triglavom izgubili z 1:3 in tako tri kroge pred koncem sezone za predzadnjeuvrščeno Gorico, ki je tokrat doma izgubila z Rudarjem, zaostajajo za devet točk in tako ohranjajo še teoretične možnosti za obstanek v ligi oziroma nastop v dodatnih kvalifikacijah. A te možnosti so res le teoretične, saj bi za kaj takega morali Krčani v naslednjem krogu doma premagati Aluminij, v predzadnjem krogu v Mariboru premagati nove državne prvake ter nato še v zadnjem krogu v neposrednem dvoboju še tretjič letos ugnati Gorico, ki ob tem ne sme v naslednjih dveh krogih osvojiti niti točke.

Krški nogometaši danes v Kranj niso odpotovali brez upanja, saj Kranjčani niso v najboljši formi in so od zadnjih štirih tekem tri izgubili. Morebitna zmaga bi Posavcem močno izboljšala možnosti, da se v zaključku prvenstva izognejo neposrednemu izpadu, a je bila tekma tako kot za Krčane pomembna tudi za domačine, ki bi v primeru poraza in neugodnemu razpletu v zadnji treh krogih kljub vsemu še lahko celo izpadli, z zmago nad Krčani pa so si že zagotovili najmanj predzadnje mesto, precej verjetno pa tudi že neposredni obstanek.

Kranjčani so hitro pokazali, da Krčanov ne podcenjujejo, Že v uvodnem delu srečanja so si priigrali nekaj priložnosti, v 37. in 44. minuti pa so tudi zadeli in odšli na odmor z vodstvom 2:0. Ko je Crnov v 65. minuti še drugič matiral krškega vratarja Freliha, je bilo upanja Krčanov na ugoden izid praktično konec. V 90. minuti je Krško končno doseglo vsaj častni gol, ko je bil Luka Vekić uspešen z osmih metrov.

Triglav : Krško 3:1 (2:0)

Strelci: 1:0 Tijanić (37.), 2:0 Crnov (44.), 3:0 Crnov (65.), 3:1 Vekić (90.).

Triglav: Čadež, Arh Česen, Šalja, Mertelj, Rogelj, Udovič, Tijanić, E. Kryeziu (od 81. Gajić), Mlakar (od 77. Hasanaj), Majcen, Crnov (od 86. Kopač).

Krško: Frelih, Perić, Ilić, Cetina, Volarič, Petrović (od 72. Čavar), Kordić, Ogrinec, Kovačič (od 46. Vekić), Jandrek (od 46. Štefulj), Volaš.

Lestvica: 1. Maribor 71, 2. Olimpija 63, 3. Domžale 56, 4. Mura 48, 5. Celje 47, 6. Aluminij 41, 7. Rudar 39, 8. Triglav 35, 9. Gorica 30, 10. Krško 21.

I. Vidmar