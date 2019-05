Iskal jurčke, našel konopljo

16.5.2019 | 20:00

Silvo Barišič je na sodišče prišel iz zapora, v katerem že prestaja 18-mesečno zaporno kazen. (Foto: B. B.)

Novo mesto, Črnomelj - Med hišno preiskavo doma Silva Barišiča iz Črnomlja so policisti oktobra 2016 našli pol kilograma posušene marihuane, ki je bila domnevno namenjena nadaljnji prodaji. Barišič, ki je na aprilski predobravnavni narok pri sodnici Mojci Hode prišel iz zapora, v katerem prestaja 18-mesečno zaporno kazen zaradi nasilja nad partnerico, krivde ni priznal.

Tožilka Karla Balažic Nahtigal mu je v zameno za priznanje krivde ponudila 7-mesečno zaporno kazen, česar pa Barišič ni sprejel. »Ne priznam,« je bil kratek. Nekoliko bolj se je razgovoril v zagovoru med preiskavo, v kateri je napletel precej neverjetno zgodbo, kako je prišel do pol kilograma konoplje. Povedal je, da jo je našel v gozdu na Smuku, medtem ko je nabiral gobe. Bila naj bi v vedru Jupola in čakala, da jo kdo najde. Najdbe je bil vesel, saj je reden uživalec konoplje. Na dan naj bi jo pokadil od 5 do 10 gramov, kar pa je v resnici ogromna količina tudi za najbolj vnetega uživalca konoplje.

Tožilstvo njegovemu zagovoru ni verjelo, saj je prepričano, da 520,22 grama posušene konoplje presega količino, ki bi jo še lahko šteli za lastne potrebe. Prav tako se tožilstvu ne zdi verjetno, da bi tako količino konoplje, ki je na črnem trgu vredna med 2.000 in 5.000 evrov, odvisno, ali upoštevamo veleprodajne ali maloprodajne cene, kdo kar tako pustil ležati sredi gozda. Poleg tega so policisti konopljo med hišno preiskavo našli na več mestih: na hodniku, v garaži, kleti, spalnici. Spravljena je bila po vsej hiši, in to v različnih embalažah in različnih količinah. Našli so jo tudi v sušilniku za sadje, iz česar bi lahko sklepali, da jo je Barišič tudi sušil.

Z vprašanjem, ali je konopljo pridelal sam ali jo je kupil od druge osebe, se tožilstvo ni ukvarjalo, saj naj bi bilo že iz zasežene količine in načina pakiranja jasno, da je bila droga namenjena za nadaljnjo prodajo, skratka, da gre za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po prvem odstavku 186. člena kazenskega zakonika, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.

Glavna obravnava ne bo prišla na vrsto kmalu, odvetnik obdolženca Kristjan Žalec pa bo na njej poskušal doseči predvsem izločitev dokazov, ki so jih policisti pridobili med hišno preiskavo. Da ta ni bila zakonita, je zatrjeval že v ugovoru na obtožnico, za glavno obravnavo pa je predlagal zaslišanje policista, ki je ugotavljal okoliščine, na podlagi katerih je okrajno sodišče v Črnomlju izdalo odredbo za hišno preiskavo.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 3. maja 2019.

Boris Blaić