Avto na streho; danes brez vode ali elektrike

16.5.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.27 uri se je na regionalni cesti Livold–Štalcerji, občina Kočevje, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa ter posuli iztekle tekočine. Reševalci NMP Kočevje so eno osebo prepeljali v bolnišnico.

Ne bo vode

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Dvor, Jama pri Dvoru, Podgozd ter Dolnji in Gornji Kot, da zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju ne bo pitne vode danes med 9:00 in predvidoma 12:00 uro. V času del bo uporabnikom na voljo oskrba iz avtocisterne.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica in Cirnik - Ravne, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 17:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE, TP GRM, TP KRIVOGLAVICE, TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU - D. SUŠICE;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2, na izvodu IVANJA VAS.

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽABJEK, na izvodu ŽABJEK VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI, na izvodu šola Marindol.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- ČILPAH, izvod SELA med 8:15 in 14:15,

- TREBELNO, izvod DREČJI VRH med 8:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci med 8.30 in 12. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Lomno med 8.15 in 11. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Konjsko vas med 8. in 11. uro in na območju TP Novo Studenec med 11.30 in 14. uro.

M. K.