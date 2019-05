Vzgojitelja umaknili iz Pikapolonice

16.5.2019 | 09:40

Vrtec Pikapolonica (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Vrtec Pedenjped ima v enoti Pikapolonica v romskem naselju Brezje Žabjak vpisanih 28 otrok, povprečno pa jih obiskuje 15 malčkov, za katere skrbijo tri strokovne delavke in Rominja preko javnih del. Po poročanju Slovenskih novic so pred časom iz vrtca umaknili vzgojitelja, ker naj bi otroke pazil pod vplivom prepovedanih drog.

Ravnateljica Pedenjpeda Meta Potočnik je za Dolenjski list povedala, da se je to zgodilo že pred mesecem in pol: »Prejeli smo anonimno prijavo in nemudoma ukrepali po postopku, kot ga predvideva zakonodaja in vsi pravilniki. Ta oseba je bila odstranjena z delovnega mesta in je trenutno na bolniški, ves postopek pa še ni zaključen in zato ga podrobneje ne moremo komentirati.« Dodala je še, da so o dogodku obvestili ustanovitelja, tj. MO Novo mesto, in svet zavoda ter poudarila, da delo v vseh enotah, tudi Pikapolonici, poteka normalno.

M. M.