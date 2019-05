Družini prijazno podjetje sta tudi sevniška in trebanjska komunala

16.5.2019 | 10:50

Prejemniki certifikatov Družini prijazno podjetje (Foto: Polona Avanzo)

Ljubljana - Ekvilib inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je včeraj podelil certifikate Družini prijazno podjetje dvanajstim podjetjem in organizacijam, od tega so štiri podjetja prejela osnovni, osem pa polni certifikat. Podelitev je sovpadala z Mednarodnim dnevom družin, ki ga obeležujemo 15. maja, letošnje geslo Mednarodnega dneva družin pa se glasi Družine in podnebni ukrepi, so sporočili iz omenjenega inštituta.

Med podjetji, ki so dobili polne certifikate, sta z območja jugovzhodne Slovenije Komunala Sevnica in Komunala Trebnje, sicer pa še Banka Slovenije, Coca-Cola HBC Slovenija, Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška, Geberit proizvodnja, Plastika skaza in Zdravstveni dom Celje.

Osnovne certifikate Družini prijazno podjetje so prejeli Dom počitka Mengeš, Dom upokojencev Postojna, Novartis pharma services inc., podružnica v Sloveniji, in Varstveno delovni center Murska sobota.

Posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2011 oziroma 2012 dalje, to so: BLG CarShipping Koper, Danfoss Trata, Makom trgovina, SAOP in Zavarovalnica Triglav. Posebni priznanji pa sta dobili Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Siemens, ki sta v postopek certificiranja vključeni od leta 2008.

Od leta 2006 do danes se je v projekt certificiranja priključilo že 275 slovenskih podjetij in organizacij. Ekvilib Inštitut certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti.

M. Ž.