Center zdravja za zdravo prihodnost

16.5.2019 | 12:15

Ekipa brežiškega centra za krepitev zdravja (v svetlejših oblačilih) z gosti včerajšnje zaključne prireditve (Foto: M. L.)

Helena Hostar, vodja Centra za krepitev zdravja Brežice (Foto: M. L.)

Predsednik društva za zdravje srca in ožilja Franc Černelič (drugi z desne) je rekel, da so veseli vsake nove oblike organizirane skrbi za zdravje. (Foto: M. L.)

Brežice - V Zdravstvenem domu Brežice, v okviru Centra za krepitev zdravja Brežice, izvajajo s podporo ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje evropski projekt Krepitev zdravja za vse.

Včeraj so projekt predstavili z vrsto različnih dejavnosti v Centru za krepitev zdravja v Brežicah na Cesti bratov Milavcev 18 (na nogometnem stadionu) in pred zdravstvenim domom.

Omenjeni program so izvedli s podporo vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in občine Brežice. Na zaključni prireditvi pred zdravstvenim domom so zbrane nagovorili med drugimi brežiški župan Ivan Molan, minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Iztok Purič, direktor zdravstvenega doma Dražen Levojević, vodja Centra za krepitev zdravja Brežice Helena Hostar, predsednik posavskega društva za zdravje srca in ožilja Franc Černelič, predsednica Društva diabetikov Posavje – Brežice Darja Mandžuka in predsednica posavskega društva za fibromialgijo Veronika Felicijan.

Kot je dejal minister Purič, strokovnost in delovno vzdušje v brežiškem centru za krepitev zdravja napovedujeta dobro prihodnost. »V kontekstu demografskih sprememb, namreč, da smo starajoča se družba, zato v Posavju ni skrbi,« je menil minister.

Včerajšnjo zaključno prireditev so pospremili z glasbenim sporedom. Nastopila je pevka Brigita Šuler, ki sta se ji pridružili pevki, njeni učenki, Hajdi Haler in Tanita Lipar.

Na prizorišču so bile tudi stojnic z ekološkimi pridelki in izdelki ter stojnica Društva kmetic Brežice, katerega članice so pogostile udeležence prireditve.

M. L.

Galerija