Opozorilo: Previdno pri nakupu zelenjave!

16.5.2019 | 18:20

Ljubljana - Na stojnicah ob cestah, tržnicah in tudi na drugih prodajnih mestih se v tem času pojavlja vse več zelenjave in vrst sadja, ki so označeni kot slovenski, da bi s tem dosegli višje cene. Med drugim so tako označeni tudi nekateri pridelki, ki zaradi neugodnih vremenskih razmer pri nas, kot so nizka temperatura, deževje in veter, še niso zreli ali primerni za prodajo ali pa so na voljo v zelo majhnih količinah.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zato danes s sporočilom za javnost opozorila potrošnike, da naj bodo pri nakupu slovenske zelenjave pozorni na njeno poreklo, saj nekateri skušajo zlorabiti vse večje povpraševanje po slovenski hrani.

Slovenski pridelovalci zelenjave sporočajo, da je trenutno na našem trgu možno dobiti naslednjo zelenjavo slovenskega porekla: mladi krompir, paradižnik in jagode (vse to iz rastlinjakov), solato, mlado čebulo z zelenjem, por, mladi česen, špinačo, redkvico in šparglje, medtem ko so druge vrste zelenjave na voljo le v zelo majhnih količinah.

Prav zaradi navedenega, opozarja zbornica, je velika verjetnost, da vsi pridelki, ki so sedaj na voljo pri nekaterih prodajalci, niso bili pridelani pri nas in da ti trgovci zavajajo potrošnike z napačnimi navedbami porekla.

Zbornica pričakuje, da bodo ustrezni organi poostrili nadzor nad prodajo zelenjave, hkrati pa potrošnike poziva, naj z nakupom slovenske zelenjave podprejo slovenske kmete in pripomorejo k ohranitvi delovnih mest in obdelanosti slovenskega podeželja.

