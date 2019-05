Vlamljali v počitniške hiše

16.5.2019 | 11:50

Na območju Golušnika je med soboto in včerajšnim dnem nekdo vlomil v štiri počitniške hiše. Iz ene je ukradel zračno puško, iz treh pa po prvih ugotovitvah nič.

V tem času sta bili tarča vlomilca tudi počitniški hiši in pomožni objekt v Vrhu pri Trebelnem. Odnesel ni ničesar, z vlomi pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Najprej nezakonito čez mejo, potem pa vlomili še v počitniško hišo

Policisti Policijske postaje Šentjernej so v okolici Šentjerneja izsledili in prijeli štiri državljane Alžirije, ki so v bližini, kjer so nezakonito prestopili državno mejo, vlomili v počitniško hišo. Okoliščine kaznivega dejanja in nezakonitega prehoda policisti še preiskujejo.

