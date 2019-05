Zdravstveni dom Metlika vabi danes na dan odprtih vrat

16.5.2019 | 13:40

Na dnevu odprtih vrat ZD Metlika postrežejo s številnimi nasveti.

Metlika - V metliškem zdravstvenem domu (ZD) so danes na stežaj odprli vrata vsem obiskovalcem, saj so pripravili tretji dan odprtih vrat. Namenu so predali novo reševalno vozilo, ki je veljalo 116.000 evrov, denar pa so prispevali občina Metlika, ministrstvo za zdravstvo in ZD.

Sicer pa so za obiskovalce pripravili telovadbo s Šolo zdravja in povabili na zdrav zajtrk po vadbi. Pred zdravstvenim domov so postavili stojnice Policijska postaja Metlika, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu metliške občine, Območno združenje Rdečega križa Metlika, Šent, Društvo za zdravje srca in ožilja, marsikaj pa je mogoče izvedeti tudi o zdravju in negi zob. Merijo tudi krvni sladkor, krvni tlak in gleženjski indeks, Svit pa svetuje ob modelu črevesa. To svetovanje je še toliko bolj dobrodošlo, ker je metliška občina po odzivnosti na program Svit na repu, še posebej pa je odzivnost slaba med moškimi.

Prisluhniti je mogoče nasvetom logopeda, fizioterapevtskim nasvetom, za odrasle so pripravili meritve z analizo telesne sestave, pa svetovanje v ambulantah družinske medicine in v zobozdravstvenih ambulantah ter svetovanje za starše v pediatrični ambulanti. Za predšolske otroke pa sta na voljo delavnici o sestavljanju zdravega obroka in kako je mogoče priti z igro do govora.

Direktorica ZD Metlika Duška Vukšinič je bila razočarana nad pičlim obiskom dneva odprtih vrat v dopoldanskih urah, upa pa, da se bo več ljudi oglasilo pri njih popoldne. Čas imajo še do 18. ure.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

