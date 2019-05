Dvoletni proračun pod streho

16.5.2019 | 14:45

Trebnje - Občina Trebnje ni več na začasnem financiranju, saj so trebanjski svetniki sprejeli dvoletni proračun, ki je bil pred tem tudi v javni obravnavi. V tem času so bile podane številne pobude za spremembo predloga proračuna, a župan Alojzij Kastelic je vse zavrnil.

Na včerajšnji seji so bili zato vloženi številni amandmaji, kar poslovnik tudi omogoča. Po predstavitvi vseh je župan odredil 15 minutni odmor, v malo sejno sobo pa je povabil le podpisnike prvega amandmaja, to so: Jože Korbar, Franci Kepa, Nada Pepelnak, Branko Longar, Branko Veselič, Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj, Franci Ostanek, Ana Moder, Blaž Ovnik, Andrej Jevnikar in Silvo Zupančič. Ob tem je bilo slišati, da se je neformalno oblikovala »županova večina«.

Po odmoru so svetniki glasovali o vseh amandmajih, posebej za leto 2019 in nato še za leto 2020. Dovolj veliko podporo je dobil amandma prvopodpisanega Jožeta Korbarja, ki med drugim zajema, da se v proračunu zagotovi denar za izgradnjo mrliške vežice na Selih pri Šumberku, za 35.000 evrov se poveča postavka za nakup optičnih tarč za strelišče v Praprečah, zagotavljajo se dodatna sredstva za promocijo občine na Dirki po Sloveniji, kajti štart zadnje etape bo v Trebnjem, več denarja se naslednje leto nameni za kmetijstvo, dodatnih 30.000 evrov pa tudi za novogradnjo gasilskega doma v Šentlovrencu.

Sprejeti so bili še trije amandmaji, eden se je nanašal na nakup AED naprave (predstavil ga je prvopodpisani Nino Zajc), drugi na sofinanciranje investicij za potrebe gasilcev (predstavil ga je prvopodpisani Simon Erjavec), tretji pa na sofinanciranje gradnje pločnika Veliki Gaber – Medvedjek v letu 2020, ki naj bi ga sočasno gradili ob obnovi državne ceste Grm – Pluska. Vsi ostali amandmaji, ki so jih predlagali svetniki DROT, SD in ZL-DSD, pa niso dobili dovolj velike podpore.

Za sprejetje proračuna je glasovalo 13 svetnikov, Gregor Kaplan (ZL-DSD) pa je bil edini proti.

Podrobneje o seji pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija