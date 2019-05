Skrušeni Zagorc bo preostanek kazni odslužil v vikend zaporu

16.5.2019 | 15:10

Zlatko Zagorc in mama pokojnega Lenarta Krevsa Karmen Krevs (Foto: B. B.)

Novo mesto - Zlatko Zagorc, ki je pred šestimi leti na Ljubljanski cesti v Novem mestu povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 18-letni voznik skuterja Lenart Krevs, je na ponovljenem sojenju za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde.

Kot je na današnjem predobravnavnem naroku pojasnila sodnica novomeškega okrožnega sodišča Mojca Hode, sta se tožilstvo in obdolženi sporazumela za 4 leta zaporne kazni, Zagorc pa mora poravnati tudi premoženjsko-pravni zahtevek oškodovank – Lenartove mame in sestre –, stroške in nagrado njunega pooblaščenca ter stroške kazenskega postopka in sodno takso.

Ker je Zagorc del kazni že prestal – na prvem sojenju, ki se je končalo leta 2016, je bil obsojen na 6 let zapora, a je vrhovno sodišče leto in pol po začetku prestajanja zaporne kazni sodbo razveljavilo - ga zdaj čaka še dve leti in pol zaporne kazni. Kot določa sporazum s tožilstvom, bo lahko v tem času delal in prebival na domu, vikende in dela proste dni pa bo moral preživeti na odprtem oddelku zaporov na Dobu.

Višji državni tožilec Bojan Avbar in pooblaščenec oškodovank Jože Obrstar (Foto: B. B.)

Zagorc je v sporazumu o priznanju krivde priznal tudi premoženjsko-pravni zahtevek sestre in mame pokojnega, Anastazije in Karmen Krevs, v višini 15.000 evrov, ki ga mora poravnati do 1. septembra letos, kot rečeno, pa bo moral plačati tudi nagrado in stroške odvetnika oškodovank ter stroške kazenskega postopka in sodno takso.

NISMO V ČASU HAMURABIJA

Da je sporazum o priznanju krivde možen, sta Zagorc in njegov zagovornik Dejan Rituper nakazala že na predobravnavnem naroku 26. aprila, nakar ju je višji državni tožilec Bojan Avbar povabil na pogajanja in 10. maja sta obe strani dosegli dogovor. Ta je sprva predvideval, da bi Zagorc čas do polovice določene kazni, torej pol leta, prestal v vikend zaporu, preostali 2 leti pa bi odslužil s 1460 urami dela v splošno korist, a je sodišče ugotovilo, da slovenska zakonodaja ne omogoča izvršitve kazni na dva načina.

Kot je v zaključni besedi poudaril tožilec Avbar, je Zagorc storil težko kaznivo dejanje z nepopravljivimi posledicami, kazen zanj pa je delno že odslužil, ko je leto in pol preživel na zaprtem oddelku zaporov na Dobu. Kot olajševalne okoliščine, ki so vplivale na višino kazni, je omenil družinske in druge osebne okoliščine obtoženca, relativno oddaljenost kaznivega dejanja, od katerega je minilo že 6 let, in dejstvo, da je Zagorc krivdo priznal in brez ugovorov pristal tudi na premoženjsko-pravni zahtevek sorodnic žrtve. »Del javnosti želi le strogo kaznovanje, načelo pravne države pa zahteva, da upoštevamo tudi vse olajševalne okoliščine. Zavedam se, da bodo določeni prste upirali tudi proti meni, a nismo več v času Hamurabija in načela 'zob za zob, glava za glavo', ampak moramo upoštevati kazenski zakonik republike Slovenije,« je vsebino sporazuma utemeljil Avbar.

Odvetnik oškodovank Jože Oberstar je v svoji zaključni besedi povedal, da sta oškodovanki v sporazum privolili s precejšnjim cmokom v grlu, in da pričakuje, da se bo Zagorc za svoje dejanje opravičil in ga iskreno obžaloval, »tako da bodo tudi one to bolečino lažje prenašale, saj jima pripoznanje premoženjsko-pravnega zahtevka ne pomeni veliko, je pa to pravična satisfakcija, ki je v skladu z veljavno sodno prakso.«

ZAGORC: MOJ GREH JE RES VELIK

Zagorc in njegov zagovornik Dejan Rituper (Foto: B. B.)

Na koncu je s tresočim glasom in solzami v očeh spregovoril tudi Zagorc. »Tako kot me je strah živeti, me je strah prebrati tudi to pismo,saj se bojim, da bom narobe razumljen. Ničkolikokrat izrečen stavek, 'če bi lahko zavrtel čas nazaj,' je od 30. aprila 2013 močno prisoten v mojem življenju. Takrat sem svoje življenje zaznamoval in življenje mnogih spremenil. V letih sodnega postopka je bilo o meni izrečenih veliko neresnic, prikazovali so me kot arogantnega, nadutega in brezčutnega človeka. Moč medijev lahko z enim zamahom uniči človekovo življenje. Zdaj bom spregovoril iskreno in iz srca. Sem človek, ki ga je strah pokazati čustva. Ko mi je hudo, reagiram drugače, kot bi si želel, drugače, kot pričakujejo drugi, drugače, kot bi moral. To je moja obramba, maska, ki sem si jo nadel, s katero živim, da preživim. Samo moji punci me poznata in pred njima nisem igralec. Videli sta me na tleh, ko sem se sramoval sam sebe, videli ste moje solze in krik obupa. Spoštovana Lenartova mama, oče in sestra, ki danes nista tukaj, vem da nobena moja beseda ali poteza ne more omiliti bolečine, ki sem vam jo povzročil. A verjemite, zavedam se tega, kar sem naredil in svoje dejanje globoko obžalujem.

Včasih imam občutek, da živim življenje ki ni moje. Moje je umrlo in sedaj živim, da preživim. Trudim se, da bi našel nov smisel življenja. Skušam se oddolžiti svoji družini, ki mi je stala ob strani, posebno hčerki, kateri sem uničil brezskrbno mladost in jo pahnil v kruto realnost. Zaradi ljubezni, ki jo čutim do nje, lahko vsaj delno občutim vašo bolečino.

Bili so trenutki, ko sem izgubil voljo, moj greh je res velik, moje dejanje pa skrajno neodgovorno in nespametno. Imeti na vesti mlado življenje je nekaj najhujšega.

V prometni nesreči sem jo odnesel brez vidnih prask, a se vsak da soočam z globokimi čustvi in strahovi, zaradi katerih težko lovim sapo in mi je težko stopiti pred ljudi, Moja duša je črna, polna ran, ki se ne bodo zacelile. A moram živeti, tukaj in zdaj, da lahko dokažem sebi in vsem, ki sem jih prizadel da mi je iskreno žal in da iskreno obžalujem to, kar sem storil. Ne morem pričakovati, da mi boste oprostili, tudi sam sebi bom težko oprostil, pozabil pa nikoli.

Zagotavljam vam, da v mojem življenju ne bo več nepremišljenih dejanj. Svoje življenje bom posvetil osveščanju, kaj pomeni sesti vinjen za volan. Obljubim, da se bom vsak dan trudil biti boljši človek. Oprostite mi, družina Krevs, oprosti mi Lenart, oprosti mi mama. Upam, da boste sedaj našli svoj mir in da bom tudi jaz enkrat našel svojega.

Verjemite mi, to bolečino čutim v sebi od prvega dne, ne pretvarjam se. Naredil sem grozno stvar in z vami sem čutil vašo bolečino.«

MORDA BO ZDAJ LAŽJE

Karmen Krevs in Jože Oberstar (Foto: B. B.)

»Vesela sem, da je konec, čeprav z višino kazni nisem zadovoljna. Zdaj bom šla lažje naprej, on pa najbrž tudi, in prav je tako. Če bi se tako opravičilo zgodilo pred šestimi leti, bi bilo morda lažje. Rada bi mu oprostila, da bi bilo tudi meni potem lažje. Doslej nisem mogla živeti s tem, kar je narediL, zato ker se je obnašal, kot se je,« je po zaključku dolgega in mučnega sojenja povedala mati pokojnega Karmen Krevs.

Boris Blaić