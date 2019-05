Mali šef Slovenije: Pia in Žiga korak bližje uresničitvi želja njune šole

17.5.2019 | 09:40

Pia in Žiga zelo rada kuhata. (Foto: Arhiv oddaje Mali šef Slovenije)

Novo mesto, Ljubljana - Kuhanje z otroki je odlična priložnost za druženje, prenašanje medgeneracijskih kuharskih skrivnosti in družinsko zabavo, z njim si otroci lahko pridobijo veščine, ki jim bodo koristile v nadaljnjem življenju.

V Mercatorju so med številnimi otroškimi talenti prepoznali radovednost za soustvarjanje kuharskih vragolij. V oddajo Mali šef Slovenije so povabili tekmovalce iz osmih osnovnih šol iz vse Slovenije, kjer se potegujejo za glavno nagrado – laskavi naslov Mali šef Slovenije in donacijo, ki bo prinesla tudi uresničitev želja celotne šole.

Med njimi je tudi novomeška osnovna šola Drska, kjer so se učenci odločili, da v primeru zmage Pie in Žige Mercatorjevo donacijo namenijo za sklad za učence, ki brez finančne pomoči šole ne morejo odpotovati v šolo v naravi in se udeležiti rednih šolskih izletov, morebitni preostali denar pa bi šel za novo opremo v gospodinjski učilnici.

In kako lahko do želenega pomagate vi?

Z glasovanjem s pomočjo Mojih znamk lahko Pii in Žigi pomagate pri uresničitvi cilja. Ob nakupu izdelkov označenih z oznako Moje znamke v trgovinah Mercator, boste do 2. junija na računu prejeli unikatno 16-mestno kodo. Vsak kupljen izdelek iz nabora Moje znamke, prinese 1 glas za vaš izbrani kuharski dvojec. Število pridobljenih glasov je označeno na računu, z različnimi računi pa lahko sodelujete večkrat.

Glasujete tako, da izberete šolo, ki ji želite nameniti svoj glas in vpišete kodo z računa. Številke, ki jih vpišete, najdete na koncu računa pod črtno kodo.

Povzela: M. Ž.