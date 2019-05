Zagorel dimnik v zidanici; otrok se je zaklenil v stanovanje

17.5.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.47 uri je zagorel dimnik v zidanici v naselju Vrbovce, občina Šentjernej, požar pa se je razširil na streho. Gasilci PGD Šentjernej in Stara vas-Loka so pogasili okoli 30 kvadratnih metrov ostrešja ter dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Otrok se je zaklenil

Ob 13.46 se je v večstanovanjskem objektu na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, občina Krško, otrok zaklenil v stanovanje. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s tehničnim posegom odprli vrata.

Padec z višine

Ob 16.13 je pri padcu z višine v Novih Lazah v občini Kočevje, krajan utrpel poškodbe glave in hrbtenice. Posredoval je helikopter HNMP Slovenske vojske z dežurno ekipo in poškodovanega prepeljal na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Pomoč helikopterja tudi v Ribnici

Ob 18.05 je posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP na krovu poletela v Ribnico, od koder je prepeljala poškodovano osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter pomagali pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja.

Vlačilec s pijačo v težavah

Ob 16.57 je na cesti proti naselju Polica v občini Grosuplje vlačilec, napolnjen s pijačo, zdrsnil s ceste in se nevarno nagnil. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so kraj zavarovali in pomagali vlečni službi pri izvleki nepoškodovanega vozila na cestišče.

Na AC se je predrla pnevmatika

Ob 16.39 se je na avtocesti Drnovo–Obrežje pred počivališčem Grič, občina Brežice, predrla pnevmatika na osebnem vozilu. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj in nudili pomoč občanu pri menjavi pnevmatike.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča, da bo danes motena dobava pitne vode, predvidoma od 7. do 10. uro, na odsekih: Cesta bratov Milavcev od h. št. 93 do 110, Prečna pot h. št. 1 do 4, Lenartova pot od h. št. 40 do 68 Pešpot, Stritarjeva in Erjavčeva ulica.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice pri Trebelnem in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

EDistribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 17.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE, TP GRM, TP KRIVOGLAVICE, TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE, na izvodu Grduni.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 10.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije

- med 8.15 in 14.15 na območju TP ČILPAH, izvod SELA;

- med 8.00 in 12.00 na območju TP CIKAVA, izvod DOLE;

- med 10.00 in 14.00 na območju TP MIRNA ROJE 2, izvod ZGORNJA VRSTA.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO, na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki Kamen med 8.15 in 11. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Staganca med 8. in 12. uro.

M. K.