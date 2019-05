Tujce skušala spraviti v notranjost države

17.5.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Včeraj nekaj po 15. uri je občan policiste obvestil o sumljivih vozilih v kraju Dolšce. Novomeški OKC je o tem takoj obvestil policiste na širšem območju. Oba avtomobila slovenskih registrskih oznak so izsledili in ustavili na avtocesti pri izvozu za Trebnje. Med postopkom so ugotovili, da sta državljana Sirije in Libanona v notranjost države skušala prepeljati šest tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Organizatorjema nezakonitih prehodov čez mejo so odvzeli prostost in ju pridržali, zasegli so tudi vozila. Postopek s tremi državljani Sirije in tremi državljani Palestine pa še ni zaključen.

Trojica nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so na območju Kvasice izsledili in prijeli tri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

Ob denar in nakit

Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu je včeraj dopoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in denar ter lastnika oškodoval za okoli 3000 evrov.

V Mirni vasi na območju Trebnjega je prav tako v času, ko so bili stanovalci odsotni, neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Izmalknil je 600 evrov in z vlomom povzročil premoženjsko škodo za okoli 2000 evrov.

Zalotil jih je stanovalec

V Selah pri Dragatušu so v večernih urah trije neznanci skozi balkonska vrata vlomili v stanovanjsko hišo. Ko jih je zalotil stanovalec, so pobegnili. Okoliščine policisti še preiskujejo.

M. Ž.