Vabljeni na Darjin humanitarni pohod

17.5.2019 | 11:45

Novo mesto - Ivici Janjacu, ki se je pred dvema letoma znašel v hudi življenjski stiski, ko je njemu in njegovim štirim otrokom neizprosna bolezen za vedno vzela ljubljeno življenjsko sopotnico in mamico, je nesebično na pomoč z besedami tolažbe in denarjem priskočilo veliko ljudi. In zdaj bo tudi sam pomagal drugim.

»V naši družini se zelo dobro zavedamo, da je okrog nas še veliko družin, ki so se znašle v podobnem ali pa povsem drugačnem, a še vedno na videz brezizhodnem položaju, zato smo si bili enotni, da v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto obeležimo spomin na Darjo s humanitarno noto. Žal sem prav sam s svojo družino iz lastne izkušnje, prežete s kruto usodo, občutil pravi pomen pomoči v času preživljanja najtežjih trenutkov. Zato se bomo na dan, ko bi Darja praznovala 42. rojstni dan, 18. maja, podali na pohod od njenega zadnjega bivališča v Gorenjem Kamenju do ene izmed njenih ljubših lokacij, cerkve Marijinega rojstva na Trški gori, pri tem pa v obliki prostovoljnih prispevkov zbirali sredstva za dve socialno ogroženi družini iz Dvora, v katerih mladoletni otroci živijo brez enega izmed staršev. Vse s čutom za sočloveka v stiski zato vabim, da se nam pridružijo in s svojo udeležbo in prostovoljnim prispevkom pripomorejo k lažji prebroditvi težkih razmer ogroženih družin,« je v pismu vse prijazno povabil na pohod.

Jutrišnji pohod bo v vsakem vremenu in se bo začel ob 16. uri z označenega prostora pod vasema Gorenje in Dolenje Kamenje, zaključil pa, kot že zapisano, pri cerkvi Marijinega rojstva na Trški gori, kjer bodo zbirali prispevke in bo ob 18. uri tudi maša za vse zainteresirane. »Kdor se pohoda ne bo mogel udeležiti, lahko sredstva nakaže na transakcijski račun, odprt za ta namen pri OZRK Novo mesto,« je še dodal Janjac, ki je sicer zaposlen na Policijski upravi Novo mesto.

M. Ž.