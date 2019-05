Umrl je Bogdan Osolnik

17.5.2019 | 12:15

Bogdan Osolnik (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - V 100. letu starosti je včeraj v Novem mestu umrl Bogdan Osolnik, častni občan Novega mesta, Kočevja in Trebnjega.

Bogdan Osolnik se je rodil 13. maja leta 1920 v Borovnici, staršema, ki sta tja prišla po italijanski zasedbi Primorske. Otroštvo je preživel v Kočevju in Novem mestu, kjer je obiskoval gimnazijo in bil del pestrega družbenopolitičnega dogajanja mladih. Po maturi leta 1938 se je vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, že kmalu po okupaciji pa se je pridružil Osvobodilni fronti in partizanskemu gibanju na Dolenjskem in v Suhi krajini. Oktobra 1943 je bil delovni predsednik ter govornik na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, ki je postavil temelj slovenski državnosti. Kasneje je bil član Vrhovnega plenuma OF in Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, med NOB pa je deloval predvsem na področju kulture, publicistike in diplomacije.

Po vojni je bil nekaj časa urednik časnika Ljudska pravica, kasneje diplomat, na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo pa se je kot predavatelj ukvarjal s področjem javnega informiranja in komuniciranja. Bil je sodnik ustavnega sodišča SR Slovenije, med drugim je bil član Mednarodnega biroja za mir in je častni član Mednarodne interparlamentarne unije.

»Življenje Bogdana Osolnika je preobsežno za vsak intervju. Preobsežno je tudi za eno samo knjigo, zato jih je napisal kar nekaj, vsaka od njih pa predstavlja dragocen dokument o času, v katerem je vidno vlogo odigral tudi naš dolenjski rojak. V času narodnoosvobodilne borbe je bil partizanski aktivist in funkcionar, po njej pa urednik, novinar in publicist. Kot diplomat je deloval na najbolj občutljivih mednarodnih misijah, bil je profesor in pionir slovenske komunikologije pa visok državni uradnik, ustavni sodnik in še kaj,« smo v intervjuju z njim zapisali leta 2013 Dolenjskem listu.

Bogdan Osolnik bo pokopan v Novem mestu, njegovemu spominu pa se bodo v Novem mestu poklonili na žalni seji, ki bo v četrtek, 30. maja 2019, ob 16. uri, v sejni dvorani mestne hiše na Glavnem trgu. Žalna knjiga je že odprta v avli rotovža. Vpis je možen v delovnih dneh med 8. in 14. uro, v četrtek, 30. maja, pa do zaključka žalne seje.

Žalno knjigo bodo odprli tudi na sedežu občine Kočevje (pritličje), vpis vanjo pa bo možen od ponedeljka, 20. maja 2019, do pogreba, v poslovnem času občine.

Boris Blaić