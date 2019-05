Tako prihajamo k vam na krožnik

17.5.2019 | 16:30

Zvone Černelič, Mileva Kralj Buzeti in brežiški župan Ivan Molan. (Foto: M. L.)

Učenci osnovne šole Artiče pod mentorstvom Natalije Vahčič (levo) so na stojnici delili semena iz lastne pridelave v šoli.(Foto: M. L.)

Učenci osnovne šole Brežice so z nastopom pospremili ekopraznik. (Foto: M. L.)

Brežice

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine je včeraj pri Osnovni šoli Brežice organiziralo že deveti ekopraznik z ekotržnico.

Zbrane je v imenu prireditelja pozdravil Zvone Černelič, glavni organizator tega brežiškega dogodka. "Z ekopraznikom želimo spodbuditi prebivalce, da bi posegali po ekološki hrani in kmete, da bi se odločali za ekološko pridelavo. Naša hrana ni samo pridelana v domačem okolju, ampak je zdrava, ker je brez kemičnih primesi," je rekel Černelič. Ekopraznik pripravljajo po njegovih besedah pri osnovni šoli, da bi s tem seznanili otroke z ekološko pridelavo in preko njih ozaveščali tudi odrasle.

Na tržnici se je poleg ponudnikov ekoloških pridelkov in izdelkov predstavila tudi osnovna šola Artiče s svojo pridelavo semen. Učenci so prišli v spremstvu učiteljice Natalije Vahčič, mentorice krožka Šolski eko vrt.

Zbrane sta pozdravila tudi pomočnica ravnateljice Osnovne šole Brežice Mileva Kralj Buzeti in brežiški župan Ivan Molan. Kralj Buzetijeva je pohvalila organizatorja za pripravo ekopraznika, na katerem lahko otroci spoznavajo pridelavo hrane. Molan pa je dejal, da občina podpira dogodke, kot je ekopraznik, ter spodbuja lokalno in ekološko pridelavo in predelavo s poudarkom na avtohtonih vrstah. Tako letos v proračunu namenja denar za podporo pišečki marelici in rumenemu plavcu, ajdovemu kolaču in krškopoljskemu prašiču. Lokalno pridelavo lahko povežejo tudi s turizmom, ki mu občina namenja pomembno mesto v svojih razvojnih načrtih. Župan je še dejal, da osnovne šole in vrtec lahko po zakonu naročajo lokalno pridelano hrano brez razpisa, in sicer petino vseh živil, ki jih kupijo.

Tudi letošnji praznik so z glasbeno plesnim nastopom pospremili učenci Osnovne šole Brežice.

M. L.

