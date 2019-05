Novomeška univerza po letu delovanja napovedala nove programe

Prof. dr. Marjan Blažič, rekotr Univerze Novo mesto

Na današnji novinarski konferenci so sodelovali (z leve9: prof.dr.Simon Muhič, dekan FS, mag. Ana Blažič, predsednica UO FZV, prof.dr.Karmen Erjavec, prorektorica...

... prof. dr. Matjan Blažič, rektor, doc.dr.Malči Grivec, prorektorica in dekanica FEI, doc.dr. Nevenka Kregar, dekanica FZV, in izr.prof.dr. Jasmina Starc, prorektorica.

Novo mesto - Univerza Novo mesto, ki je nastala s povezovanjem štirih novomeških visokošolskih zavodov (Fakulteta za ekonomijo in informatiko - FEI, Fakulteta za poslovne in upravne vede - FPUV, Fakulteta za strojništvo - FS in Fakulteta za zdravstvene vede - FZV), te dni praznuje prvi rojstni dan, ob njej pa 20-letnico delovanja še FEI ter pol manj FZV. Praznovanje so začeli z včerajšnjo 24. mednarodno znanstveno konferenco in, kot so povedali na današnji novinarski konferenci, ga bodo nadaljevali prihodnji teden, ko prirejajo Teden univerze, vključno s torkovo slavnostno akademijo.

»800 študentov in meščanov se je pred 20 leti zbralo ob prvi tukajšnji akreditaciji visokošolskega programa, saj so to doživljali kot skupen uspeh in ga praznovali,« se je uvodoma časa ustanovitve VŠUP spomnil prof. dr. Marjan Blažič, rektor Univerze Novo mesto, in nadaljeval, da so z leti razvijali tako visokošolske programe in zavode kot kader, poleg izobraževalnega še znanstveno-raziskovalno delo ter krepili povezovanje z ostalimi tujimi fakultetami in inštituti.

Po letih prizadevanj so lani izpolnili vse pogoje za ustanovitev prve novomeške univerze, a po Blažičevem prepričanju bo minilo še nekaj časa, da se bo ta uveljavila v domačem mestu in širše ter da bo z njo Novo mesto dejansko zaživelo kot univerzitetno mesto. Ob tem je dodal, da sami kakovost nenehno merijo, da je v vseh teh letih pri njih diplomiralo okoli pet tisoč študentov in študentk, da so ves čas tesno povezani s tukajšnjim gospodarstvom, glavna vrednota pa ostaja znanje.

Ob jubilejih fakultet so izdali zbornika, kot omenjeno, pa prihodnji teden med drugim načrtujejo torkovo slavnostno akademijo.

Ob tem so na današnji novinarski konferenci napovedali nove programe, med drugimi prvostopenjski študij fizioterapije, razkrili načrte glede prenove njihove stavbe na Rozmanovi ulici in selitev nekaterih programov na to lokacijo, ter spregovorili o (ne)sodelovanju z ostalimi novomeškimi fakultetami ter (ne)razvoju kampusa v Drgančevju. O tem bomo podrobneje poročali v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović