FOTO: Maturantska četvorka, simbolično slovo od srednješolskih klopi

17.5.2019 | 14:45

Ob spremljali Straussove melodije je na Glavnem trgu zaplesalo 1060 mladih. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Maturanti so danes točno opoldne znova zaplesali četvorko na ulicah več slovenskih mest, pa tudi ponekod v tujini, in se tako simbolično poslovili od srednješolskih klopi. Na prenovljenem novomeškem Glavnem trgu se je v organizaciji Plesnega studia Novo mesto zavrtelo okoli 1.060 mladih, med njimi so bili tudi dijaki, ki so se plesnih korakov učili pri Plesnem centru Dolenjske, ter učenci devetih razredov osnovnih šol Drska, Grm, Dolenjske Toplice, Škocjan in Mokronog. Poleg četvorke so se predstavili še z dunajskim valčkom, techno swingom, cha cha in mambom.

Mlade plesalce sta pozdravila novomeški župan Gregor Macedoni in ravnateljica novomeške Srednje zdravstvene in kemijske šole Damjana Papež.

Tako kot vedno je bilo lepo in čustveno.

M. Ž.

Galerija