FOTO: Prvi dan 37. Vinske vigredi okronali novo kraljico metliške črnine

18.5.2019 | 10:20

Nova kraljica metliške črnine je postala Patricia Blažič.

Metlika - Z dvorjenjem vigrednih šampionov na metliškem gradu se je v četrtek začela 37. Vinska vigred v Beli krajini. Uradno odprtje te največje enološko-kulinarično-kulturno-zabavno-turistične prireditve v Beli krajini in ene večjih v državi pa je bila v starem metliškem mestnem jedru sinoči.

Še pred uradno otvoritvijo so si obiskovalci lahko v Domu starejših občanov ogledali Srebrni dvor in poskusili sladico iz metliške črnine ter v degustacijski kleti v gradu okušali najboljša vina. Na glavnem odru so nastopili folklorna skupina OŠ Metlika, duet Rajk, tamburaška skupina Carmen Codr ter pevska zbora Društva upokojencev Metlika in Društva invalidov Metlika. V konzumu so odprli kulinarično razstavo Društva kmečkih žena Metlika z naslovom Navdih iz narave v naše kuhinje, do konca Vinske vigredi v nedeljo zvečer pa se bo mogoče v delavnici kmečkih žensk preizkusiti v peki belokranjske pogače. Vinogradnikom so podelili tudi priznanja za ocenjena vina.

Na slavnostni otvoritvi sta obiskovalce pozdravila metliški župan in predsednik prireditvenega odbora Vinske vigredi Darko Zevnik ter slavnostna govornica Tanja Strniša, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podelili so priznanje za najboljšo belokranjsko pogačo, ki so jo spekli v Otroškem vrtcu Metlika, ter priznanja za najbolje ocenjena vina na letošnji Vinski Vigredi.

Komisije so letos ocenile 314 vzorcev iz Bele krajine in tujine. Šampion belokranjca PTP je z oceno 17,27 točke postalo vino družine Vrtin z Doblič pri Črnomlju. Najboljšo metliško črnino PTP so donegovali v Vinski kleti Kmetijske zadruge Metlika (17,20 t.), šampion suhih vin tekočega letnika pa je postala modra frankinja (18,20 t.) Vinske kleti Prus s Krmačine pri Metliki, kjer so donegovali tudi šampiona predikatnih in posebnih vin. To je z 19,80 točke postal rumeni muškat suhi jagodni izbor letnika 2011. Šampiona tujih vin, traminca suhi jagodni izbor l. 2014 (19,50 t.), pa je pridelal Josip Rajakovič iz Krašičev na Hrvaškem. V družbi slovenskega vinskega kraljestva se je poslovila kraljica metliške črnine Melanie Miketič, ki je predala krono, plašč in lento Patricii Blažič iz Črnomlja.

V kulturnem programu sta nastopili vokalni skupini Lan in Vitis. Zabava se je potem na vseh treh metliških trgih nadaljevala dolgo v noč ob mnogih stojnicah z vinom, za zabavo za vse okuse pa so skrbele glasbene skupine.

Tudi danes bo živahno v starem metliškem mestnem jedru. Do polnoči bo mogoče degustirati najboljša vina v degustacijski kleti v metliškem gradu, prisluhniti različni glasbi, si ogledati nastop metliške folklorne skupine Ivana Navratila. Ob 13. uri se bo iz Ljubljane pripeljalo na prireditev na stotine kolesarjev, uro pozneje pa bo obiskovalce zabaval radio Veseljak.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

