Študenti predstavili tradicionalne jedi

18.5.2019 | 12:40

Dekan Fakultete za turizem Brežice Boštjan Brumen (Foto: M. L.)

Dogodek so pripravili v okviru predmeta Management prireditev, ki ga predava Katja Čanžar (levo). Tretja z leve Mira šuler, predsednica društva Harmonija. (Foto: M. L.)

Študenti so ponudili slovenske posebne jedi. (Foto: M. L.)

Brežice - Fakulteta za turizem Brežice je nedavno organizirala dogodek Slovenija gre skozi želodec: okusimo tradicijo.

Pod tem naslovom so študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega programa Turizem, v sklopu študijskega predmeta Management prireditev predstavili tradicionalne jedi iz Osrednje Slovenije, Gorenjsko, Primorske, Štajerske, Pomurja in jugovzhodne Slovenije. Udeležence iz Slovenije in Hrvaške sta med drugimi nagovorila dekan fakultete Boštjan Brumen in Katja Čanžar, predavateljica predmeta Management prireditev. Po dekanovih besedah je letošnja skupina drugih letnikov, ki so v okviru predmeta Management prireditev pripravili ta kulturno kulinarični dogodek, daleč najboljša skupina. »Izjemno so dobri, najboljši do sedaj. Presenetili so me, ker dosedanje generacije tega niso počele na tako visoki ravni. Pripeljali so vrhunsko, petzvezdično kulinariko iz celotne Slovenije, vsi okusi, ki jih v Sloveniji označujemo za svoje, so danes tukaj. Kdor je obiskal te naše stojnice, je res lahko vesel in tudi poskusi, kaj Slovenija ima za ponuditi. Neverjetno, kako majhen prostor in tako velika raznolikost. Res imamo našim gostom kaj ponuditi,« je rekel dekan.

Prepričan je, da bodo diplomanti fakultete ob znanju, ki so ga že pridobili pri študijskem predmetu, in svojih novih izkušnjah znali naše posebnosti dobro predstaviti gostu, predvsem tujemu. In predvsem to primerno zaračunati. Bistveno, kar danes še manjka v našem turizmu je, da ne znamo tega, kar imamo vrhunsko, tudi za vrhunsko ceno prodati. Prepoceni se prodamo,« je dejal dekan.

Omenjenemu dogodku so dali tudi dobrodelno noto, saj so zbirali prostovoljne prispevke za Društvo za medsebojno pomoč Harmonija.

