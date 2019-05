Trimo in Dobova s točko, drevi igrata še Krka in Riko

18.5.2019 | 11:10

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebanjski rokometaši so bili včeraj na težkem gostovanju v Dobovi po vodstvu s šestimi zadetki primorani dobiti le točko, potem ko so se domačini z dobro igro dokopali do točke s 37:37 (19:22).

Kot so sporočili iz kluba, so Dobovčani tekmo odprli sijajno ter v drugi minuti vodili že s 3:0. Gostujoča zasedba nikakor ni zaigrala boljše v napadu in do prvega izenačenja prišla šele v 11. minuti po golu Lana Grbića. Sledila je trda igra gol za gol, Uroš Udovič pa je v 18. minuti uspel zadeti za prvo trebanjsko vodstvo na tekmi z 11:12. V nadaljevanju je igra Trebanjcev stekla tudi v napadu in prednost se je gibala med dvema in štirimi goli. Ob odmoru je vodstvo znašalo tri zadetke (19:22).

V drugi polčas so varovanci gostujočega trenerja Teraša odlično vstopili ter z delnim izidom 2:6 povišali vodstvo na sedem golov (21:28), kar je prisililo domačega trenerja Radanoviča na minuto odmora. Slednja je zbudila gostitelje, ki so z odlično igro v obrambi prisiljevali Trebanjce na tehnične napake. Zaostanek so postopoma topili in se v lov za zmago vrnili v zadnjih izdihljajih tekme. V 58. minuti so z golom Marka Kovacsa celo povedli (36:35), za remi pa je zadel hrvaški organizator igre Dorian Markušić.

Najboljši strelec domače ekipe je bil z devetimi zadetki Domen Novak, pri gostih je enajstkrat v polno zadel Gal Cirar, ki je po tekmi dejal: »Pričakovali smo težko tekmo, kjer pa smo zapravili visoko prednost, zato z izidom ne moremo biti zadovoljni. Čestitke domačinu za borbo, zdaj pa že gledamo proti sredinem obračunu z Ormožem.«

Trebanjsko ekipo v sredo čaka domača tekma z Ormožem, Dobova pa bo gostovala v Ivančni Gorici.

Krka drevi proti Svišu

Članska ekipa MRK KRKA pa bo tekmo 7. kroga v končnici za obstanek drevi odigrala v domači dvorani Marof. Po tednu dni se v Novo mesto vrača udeleženec finala pokala Slovenije, ivanški Sviš, ki je turnir sklenil na četrtem mestu. Prav Krka jim je namreč z zmago v polfinalu prekrižala načrte za uvrstitev v finale pokala, kjer je na koncu osvojila naslov pokalnega podprvaka.

Rokometaši vabijo na predzadnjo domačo tekmo v letošnji sezoni, ki bo danes ob 20. uri v športni dvorani Marof.

MRD Dobova – RK Trimo Trebnje 37:37 (19:22)

MRD Dobova: Leben 5 obramb, Delič; Dular 2, Markušić 7 (1), Rožman, Istvan Kovacs 4, Humek, Bura 5, Jazbec, Zavodnik 2, Krnc 1, Šušnjara, Kunst 1, Sintič 6, Hotko, Novak 9 (1); Trener: Damjan Radanovič.

RK Trimo Trebnje: Brana 5 obramb (1 zadetek), Hasić, Urbič; Cvetko 5, Matic Kotar 2, Seferović 3, Sašek 3, Miha Kotar, Marko Kotar 3, Udovič 5, Redek, Grbić 1, Horžen, Grandovec 3, Cirar 11; Trener: Benjamin Teraš.

Izidi 7. kroga končnice rokometne lige NLB in lestvici.

* Izidi, končnica, 7. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

- petek, 17. maj:

Gorenje Velenje - Urbanscape Loka 32:22 (17:10)

Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško 28:28 (12:15)

- sobota, 18. maj:

19.00 Riko Ribnica - Koper 2013

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 7 5 2 0 201:183 50 (38)

2. Gorenje Velenje 7 6 0 1 200:152 46 (34)

3. Riko Ribnica 6 4 1 1 179:163 43 (34)

4. Maribor Branik 7 1 1 5 182:198 31 (28)

5. Koper 2013 6 1 0 5 157:175 29 (27)

6. Urbanscape Loka 7 1 0 6 163:211 24 (22)

- skupina od 7. do 12. mesta:

- petek, 17. maj:

Dobova - Trimo Trebnje 37:37 (19:22)

Jeruzalem Ormož - Dol TKI Hrastnik 30:23 (17:15)

- sobota, 18. maj:

20.00 Krka - Sviš Ivančna Gorica

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 7 4 2 1 220:204 31 (20)

2. Jeruzalem Ormož 7 5 1 1 202:191 25 (14)

3. Krka 6 1 3 2 173:175 24 (19)

4. Dobova 7 4 2 1 234:212 23 (12)

5. Dol TKI Hrastnik 7 1 0 6 177:204 13 (11)

6. Sviš Ivančna Gorica 6 0 2 4 162:182 7 (5)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle iz rednega dela državnega prvenstva

M. M., STA