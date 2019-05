Tavžentrože ponosno razvile prvi prapor društva

18.5.2019 | 18:30

Članice Društva podeželskih žena Tavžentroža so ponosne na svoj prapor.

Predsednica društva Nada Zorec

Veliki Gaber - Društvo podeželskih žena Tavžentroža letos praznuje 45-letnico delovanja. Jubilej so obeležile danes dopoldan pri lovski koči v Velikem Gabru, kjer so članice pripravile slovesnost, na kateri pa so med drugim razvili prvi prapor društva.

»Pred leti sem dobila zamisel, da bi tudi me lahko razvile prapor. To je simbol društva, ki nas bo spremljal na različnih poteh. Lahko smo zelo ponosne nanj,« je povedala predsednica društva Nada Zorec.

V svojem govoru se je ozrla tudi v preteklost, na katero so po njenih besedah v društvu lahko ponosni. »Gospodinje so se vsa ta leta trudile ohranjati bogato kulturno dediščino, slovensko pesem, kmečki stan, saj je kmetica tista prva, ki je poskrbela za kmečki rod. Skozi vsa ta leta smo se vsestransko izobraževale, tako da smo sposobne ne le slediti, temveč tudi soodločati in vplivati na razvoj.«

Društvo danes šteje preko 300 članic, ki so teritorialno razdeljene v osem krajevnih odborov. Od ustanovitve do danes so doživele kar nekaj sprememb, a kot pravi Zorčeva, so ostale zelo povezane. »Postale smo velika povezana družina,« dodaja.

Z veseljem se udeležujejo različnih prireditev po Mirnski in Temeniški dolini. »Še naprej bomo krepile domače običaje in kmečko zavest, se borile za svoj položaj, ustvarjale in vse razvajale z bogato obloženimi mizami in dobrotami, kamor nas boste povabili,« obljublja predsednica.

Prireditve so se med drugim udeležili tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cveto Zupančič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič, ki je izpostavil, da v tovrstnih društvih prihaja do prenosa znanja in izkušenj ter da so danes celo bolj pomembna kot pred leti, ko so bila ustanovljena, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, pa tudi župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver in trebanjski podžupan Jože Avguštinčič.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija