Poznate bolezni ščitnice?

19.5.2019 | 10:30

Novo mesto, Brežice, Metlika, Črnomelj - Prihodnjo soboto, 25. maja, obeležujemo svetovni dan ščitnice. V Društvu za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčiča ugotavljajo, da kljub prizadevanju ljudje še vedno premalo vedo o žlezi ščitnici, ki s svojimi hormoni uravnava presnovo ter je pomembna tudi za rast in razvoj ploda in otroke, in njenih boleznih. Zato se je društvo odločilo, da bo letos cel teden posvetilo ozaveščanju javnosti o boleznih ščitnice.

Metuljčica deluje po sistemu skupin za samopomoč po vsej Sloveniji in tako bo vsaka skupina s pomočjo Centrov za krepitev zdravja v najbližjem zdravstvenem domu en dan v tednu med 20. in 25. majem pripravila predstavitev. Z njihovimi članicami si boste lahko izmenjali izkušnje o boleznih ščitnice, jih povprašali o postopku, poteku in trajanju zdravljenja ter si lahko vzeli njihove zloženke.

V ponedeljek, 20. maja, jih lahko na našem koncu Slovenije poiščete v Zdravstvenem domu Metlika med 9. in 12. uro, v torek v ZD Brežice med 9. in 12. uro, v sredo v ZD Novo mesto med 9. in 13. uro in v četrtek v ZD Črnomelj med 8. in 12. uro.

M. Ž.