Ribniča pričakovano boljša od Kopra; Krka in Sviš neodločeno

19.5.2019 | 08:10

Utrinek s sinočnje tekme v Novem mestu. (Foto: MRK Krka)

Ribnica, Novo mesto - Ribniški rokometaši so po pričakovanjih dobili dvoboj s Koprčani z 32: 28 in ostajajo v igri za vsaj drugo mesto v državnem prvenstvu.

Domačini so bili za razred boljši tekmec od ekipe z Obale in po izenačenem začetku hitro povedli s 5:2 in 9:4, do polčasa pa je prednost narasla že na + 8.

Z osmimi goli naskoka so Dolenjci vodili vse do 45. minute, v končnici pa poskrbeli, da je nekatere zveste navijače v športni dvorani vendarle zaskrbelo. V končnici so se Primorci namreč dobri dve minuti pred koncem z delnim izidom 7:1 približali na 30:27. Risto Vujačić in Žan Žagar pa sta v zadnji minuti vendarle poskrbela, da sta točki zanesljivo ostali doma, so na Rokometni zvezi Slovenije povzeli dogajanje na igrišču.

Pri gostiteljih je z osmimi zadetki izstopal Rok Setnikar, za goste je pet golov dosegel Marko Matijašević.

Gašper Horvat, igralec Rika Ribnice, je po tekmi povedal:

»Vedeli smo, da bo danes težka tekma, saj se Koprčani borijo za Evropo. Pričakovali smo, da se bodo dobro pripravili na nas, zato smo tekmo vzeli zelo resno. Menim, da smo v prvem polčasu pokazali korektno igro v obrambi in zelo lepo in strpno igro v napadu, kar je prineslo razliko osmih golov v prvem polčasu. V drugem polčasu je igra malo padla, vendar smo pokazali, da smo prava ekipa in tekmo smo uspešno pripeljali do konca.«

V sredo Ribničane v osmem krogu čaka gostovanje na derbiju pri vodilnih pivovarjih v Celju.

* Športna dvorana, gledalcev 400, sodnika: Sok in Lah.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 1, Horvat, 3, Vujačić 6 (0), Žagar 1, Knavs 4 (2), Ranisavljević 1, Pahulje, Lešek 1, B. Nosan 4, Klarič, Pucelj 2, Tomšič, M. Nosan 1, Setnikar 8 (1), Košmrlj.

* Koper 2013: Haseljić, Stopar, Grzentič 1, Ganz, Krečić 3, Matijašević 5, Kocijančič, Postogna, Moljk 1, Smolnik, Sokolič 4 (0), Guček 6, Zugan 1, Marić 2, Planinc 1 (o), Bratković 3 (1).

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (3), Koper 2013 5 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 4 minute, Koper 2013 2.

* Rdeči karton: Kocijančič (40.).

Krka in Sviš v dramatični končnici do remija

Rokometaši novomeške Krke pa so sinoči v 7. krogu NLB lige v končnici za obstanek v domači dvorani Marof gostili ivanški Sviš. Tekmeca, ki sta se danes teden udarila v polfinalu pokala Slovenije, sta si nocoj v dramatičnem zaključku srečanja točki razdelili, saj se je tekma končala z 31:31.

Krkaši so tokrat z oslabljeno kadrovsko zasedbo prikazali povsem drugačno igro kot pred tednom dni, ko so v polfinalu pokala Slovenije zanesljivo premagali današnjega tekmeca. V prvem delu so gledalci lahko uživali v izenačenem srečanju, občutnejšo prednost pa si do polčasa ni zagotovila nobena od ekip, čeprav so bili gostje za odtenek bolj razpoloženi od Novomeščanov, ki so na glavni odmor odšli z zaostankom enega zadetka (14:15), so prvi polčas povzeli v MRK Krka.

Novomeščani so v nadaljevanju naredili nekaj tehničnih napak, kar so gostje s hitrimi zadetki kaznovali, ter v 38. minuti z dvema zaporednima zadetkoma Luke Zafrana povedli s + 2, vendar so krkašev v naslednjih dveh napadih zaostanek izničili in po zadetku Jana Bevca povedli ter imeli vse do 57. minute igro v svojih rokah. V napeti končnici in po vodstvu Sviša s 30:31 je za izenačenje na 31:31 poskrbel Dino Rašo, gostom, ki so imeli priložnost celo za zmago, pa je slavje prekrižala Krkina obramba prav v zadnjih petih sekundah tekme.

Pri Krki je bil z osmimi zadetki najbolj razpoložen Klemen Matko, najboljši strelec srečanja pa je bil igralec Sviš-a, Luka Zafran, ki je dosegel deset zadetkov.

Dino Rašo, igralec MRK KRKA, je dejal: »Videlo se je, da smo še nekoliko utrujeni od tekem, ki smo jih igrali minuli konec tedna na pokalu, poznale pa so se tudi poškodbe igralcev, ki so bili glavni akterji na pokalu. Tudi tokrat je bila tekma napeta, bi pa kljub temu pohvalil vse igralce za prikazano. Na koncu smo si točke razdelili, lahko pa bi iztržili več, a moramo biti tudi s tem zadovoljni.«

Domen Košir iz RK Sviš Ivančna Gorica pa je ocenil: »Tekma je bila zelo izenačena. Skozi celotno tekmo smo se izmenjavali v vodstvu, žal pa smo na koncu zapravili zadnji napad za zmago. Mislim, da je delitev točk povsem poštena.«

MRK KRKA: Pavlin, Brajer, Bevec 4, Didovič 4, Okleščen 5, Pršina 2, Jakše 3, Plut 1, Rašo D. 2, Avsec, Kukman 1, Windischer, Matko 8, Florjančič 1.

RK Sviš: Tekavec 1, Knez 1, Zafran 10, Fink 1, Tekavčič 1, Stopar 3, Škorc, Košir Ma.4, Pintar 1, Struna, Kuntnar 1, Krabonja 1, Željko 2, Vencelj, Košir D.4, Vidmar 1.

Izključitve:

Krka 4. minute; Sviš 6. minut

Sedemmetrovke: Krka 12 (9), Sviš 4 (3)