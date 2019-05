IKU: Unikatne rešitve za industrijo

19.5.2019 | 14:00

Podjetje IKU so (z leve): Domen Rajšelj (direktor), Luka Rajšelj, David Starič (študent), Domen Podržaj, David Bele, Bojan Fabjan, Jure Cerovšek, David Bobnar in Rok Ratajec. (Foto: osebni arhiv)

Novo mesto - V novomeškem podjetju IKU, d. o. o, so v svoji viziji pred natančno desetimi leti zapisali, da želijo postati vodilno podjetje v regiji in širše pri zagotavljanju inovativnih storitev na področju elektronike, avtomatizacije, robotike, industrijske informatike ter merilnih, krmilnih in regulacijskih sistemov. Danes njegov direktor Domen Rajšelj zadovoljen ugotavlja, da so zapisano vizijo uresničili.

IKU, podjetje za razvoj novih rešitev, ki ima svoj sedež v PTC Hedera Novo mesto, je v teh letih postalo visokotehnološko podjetje. Kaj pravzaprav delajo? »To je vprašanje, ki me še vedno spravi v zadrego. Pa ne zato, ker ne bi imel kaj povedati, ampak zato, ker imam povedati res veliko. Večina projektov, ki jih delamo, je tehnično strokovna in relativno zahtevna. Če povem preprosto, smo inženirsko podjetje, ki avtomatizira procese. To pomeni, da načrtujemo, razvijamo, projektiramo, po potrebi izdelamo študijo, programiramo stroje, robote in avtomatizirana vozila, sami ali v sodelovanju s partnerji izvedemo projekt na ključ in na koncu izdelamo tudi vso potrebno dokumentacijo,« je pojasnil Rajšelj.

Poslujejo dobro, delajo prave stvari s pravimi kupci in poslovnimi partnerji, je dejal in pridal, da vedno ni bilo tako. Poslovati so namreč začeli sredi recesije, želeli so v krog visokotehnoloških rešitev, kar ne gre čez noč. »Napačna izhodišča, preveč inženirski pristop poslovanja, brez pravih izkušenj glede trženja in prodaje, so nas leta 2013 pripeljali skoraj do razpada. Med letoma 2011 in 2013 smo med drugim sodelovali pri razvoju avtomatskega vodenega vozila (AGV), in tako smo postali ponudnik rešitev pri avtomatizaciji notranje logistike. Takrat smo orali ledino in bili prvi ponudnik tovrstnih rešitev v Sloveniji. Nato so se stvari sčasoma postavile na pravo mesto in danes lahko rečemo, da smo eno vodilnih podjetij v avtomatizaciji procesov na Dolenjskem.«

Na področju avtomatizirane notranje logistike so z enim večjih dolenjskih podjetij razvili in tržili svoj AGV, za kar so prejeli tudi zlato regijsko priznanje za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Danes so samostojni ponudnik AGV s svojim programskim produktom za nadzor in upravljanje več vozil v proizvodnji. Lani so odprli celo svoj laboratorij za razvoj nadaljnjih projektov, med katere uvrščajo rešitve stojnega oz. računalniškega vida.

Del sistema AGV v Revozu (Foto: osebni arhiv)

»Pretežno delamo za podjetja iz avtomobilske industrije, naš najpomembnejši kupec je Revoz. Skupaj z njihovimi inženirji nam je uspelo postaviti eno najučinkovitejših rešitev s področja avtomatizacije notranje logistike, kar nam priznavajo tudi druga podjetja, kot je denimo Daimler-Benz. Pri notranji logistiki delamo tudi projekte zunaj Slovenije, predvsem se nam odpirajo novi posli v sodelovanju s partnerjem iz Anglije,« je dejal.

Drugo področje delovanja podjetja so napredne rešitve krmiljenja in nadzora energetike v zgradbah. »Sprva smo se osredotočili na učinkovito rabo energije za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje s poudarkom na uporabi alternativnih virov, zadnjih nekaj let pa k temu prištevamo še t. i. pametno krmiljenje razsvetljave in rešitve Telemetričnega nadzora naprav oz. opreme. S temi smo presegli meje Slovenije, naš trg predstavljajo države nekdanje skupne države, pa tudi srednje in zahodne Evrope,« je orisal namestnik direktorja Luka Rajšelj. Vseskozi tesno sodelujejo z lokalnim okoljem in izobraževalnimi ustanovami ter pogosto sprejmejo študente na počitniško delo ali obvezno praktično usposabljanje. Pod njihovim mentorstvom je nastalo že kar nekaj diplomskih del, tudi zdaj se iz tekočih projektov pišeta dve, nekaj nekdanjih študentov pa je pri njih našlo tudi stalno zaposlitev.

Domen Rajšelj je vesel, da jim je v teh letih uspelo sestaviti učinkovit in homogen kolektiv, na katerega je zelo ponosen, trenutno je v njem osem inženirjev predvsem elektro in računalniške smeri. »Vrednote, ki jih negujemo, so zaupanje, spoštovanje, multidisciplinarna znanja in samostojnost. Razvoj je pomemben del našega delovanja, tako da so poleg formalnega znanja zelo pomemben prenos znanja znotraj kolektiva in dodatna izobraževanja tako doma kot v tujini,« je dodal.

Ob jubileju podjetja IKU so se kljub natrpanemu urniku odločili, da naredijo dobro delo. Tako so skupaj pomagali družini iz Mirne Peči pri pripravi in spravilu drv za prihodnjo zimo in v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa Mirna Peč prispevali 1.000 evrov za pomoč dvema družinama v stiski. Dobršen del kolektiva podjetja namreč prihaja iz mirnopeške občine.

M. Žnidaršič