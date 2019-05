Ekipa prve pomoči RK Novo mesto najboljša v regiji

19.5.2019 | 09:10

Semič, Novo mesto - Na XXV. preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite Dolenjske in Bele krajine je včeraj v Semiču sodelovalo 13 ekip prve pomoči. Največ znanja je pokazala ekipa prve pomoči Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto 1, za njo se je uvrstila ekipa iz OZRK Črnomelj, vse ostale ekipe pa so bile tretje, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije

Zmagovalna ekipa se bo udeležila državnega preverjanja, ki bo oktobra.

