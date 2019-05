Rok za doplačilo dohodnine se izteče 29. maja

19.5.2019 | 12:00

Slika je ilustrativna (Foto: M. Ž.)

Ljubljana - Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. marec in imajo doplačilo dohodnine, Finančna uprava RS obvešča, da se rok za plačilo izteče 29. maja. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen tudi na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine.

Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 29. aprila, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Ob tem na Finančni upravi opozorili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. »V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Glede izteka roka za doplačilo dohodnine so spomnili še na možnost plačevanja dohodnine brez stroškov plačilnih storitev. Zavezanci, ki imajo doplačilo dohodnine, bodo lahko plačilne naloge poravnali s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, brez provizije. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam so dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji. Več informacij lahko poiščete na spletni strani UJP, so še dodali.

M. Ž.