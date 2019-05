Krčani se poslavljajo od prvoligaške druščine

19.5.2019 | 18:15

Foto: B. B., arhiv DL

Krško - Nogometaši Krškega so v tekmi 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Aluminiju z 1:3 (0:2) in se tako po današnjem porazu poslavljajo od prvoligaške druščine, v kateri so preživeli zadnje štiri sezone. Posavci so sicer bili nevarnejši tekmec, sprožili so precej več strelov, a so bili v zaključkih premalo konkretni, je poročala STA.

Uvodnih 15 minut je pripadlo Krškemu, Ante Kordić v peti minuti ni bil dovolj natančen, deset minut kasneje pa je Marco Da Silva namučil Luko Janžekoviča. Gosti so prvič zapretili v 22. minuti, ko je do strela prišel Elvir Maloku.

V 26. minuti je bilo vroče pred golom Kidričanov. Ante Vukušić je v kazenskem prostoru iskal Daliborja Volaša, ki se žoge ni dotaknil, vse skupaj je presenetilo Janžekoviča, položaj pa so njegovi soigralci razčistili z golove črte.

V 32. minuti je Aluminij zadel. Maloku je podal do Matica Vrbanca, ta pa je z močnim strelom s kakšnih 15 metrov zadel gol pod prečko za 1:0. Štiri minute kasneje je do zaključnega strela prišel Volaš, a je meril čez gol.

V še večjih težavah so se Krčani znašli v 38. minuti. Vrbanec je lepo podal do Jureta Matjašiča, ki se je znašel sam pred golom tekmecev, prišel do žoge pred vratarjem in si jo podaljšal, a jo je prepustil Malokuju, ki je zadel nebranjen gol Krškega.

Krškemu v nadaljevanju ni preostalo drugega kot napad. Po osmih minutah drugega polčasa je z glavo po podaji z leve strani znižal Volaš.

V 77. minuti je Tomaž Zakrajšek dobil skok v kazenskem prostoru Aluminija po podaji s prostega strela, branilec Krškega pa je stresel prečko. Dve minuti kasneje je poskusil še Luka Volarič, Janžekovič se je moral izkazati z obrambo.

Zadnji žebelj v krsto Posavcev je v 89. zabil Nik Marinšek, ki je izkoristil podajo Davida Flakusa Bosilja.

V 85. minuti je po dolgem času za Aluminij streljal Luka Koblar, a meril premalo natančno in s premalo moči.

Krško v sredo čaka Maribor.

* Stadion Matije Gubca, sodniki: Skomina, Vukan in Vidali.

* Strelci: 0:1 Vrbanec (32.), 0:2 Maloku (38.), 1:2 Volaš (53.), 1:3 Marinšek (89.)

* Krško: Frelih, Štefulj, Cetina (od 46. Ilić), Zakrajšek, Volarič, Perić (od 63. Sokler), Ogrinec, Da Silva, Kordić, Volaš, Vukušić (od 64. Vekič).

* Aluminij: Janžekovič, Martinović, Krajnc, Kontek, Amuzie, Vrbanec, Muminović, Horvat, Štor (od 60. Marinšek), Maloku (od 74. Koblar), Matjašič (od 68. Bosilj).

* Rumeni kartoni: Perić, Volaš, Ilić; Horvat, Bosilj, Krajnc, Martinović.

* Rdeč karton: /.

STA, M. Ž.