Cesta Novo mesto-Metlika kar dvakrat zaprta zaradi nesreč

19.5.2019 | 18:45

Foto: Arhiv DL

Danes sta se ne cesti Novo mesto-Metlika zgodili kar dve prometni nesreči, zaradi katerih je bila tudi zaprta cesta. Žal je ena od njih terjala tudi smrtno žrtev, motorist, ki je bil udeležen v nesreči z osebnim vozilo okoli 13.30 je namreč, kot so sporočili iz PU Novo mesto, kasneje umrl v novomeški bolnišnici.

Prva nesreča se je na omenjeni cesti zgodila ob 9.53 v Dolnji Težki Vodi, v njej pa so trčila tri osebna vozila. Po poročanju novomeškega regijskega centra za obveščanje so gasilci GRC Novo mesto zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih do reševalnih vozil ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine po cestišču. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec CGP Novo mesto je počistil cestišče in postavil prometno signalizacijo za obvoz vozil.

Tudi v že omejeni nesreči nekaj ur kasneje so gasilci GRC Novo mesto zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče ter pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je, kot že zapisani, podlegel poškodbam. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Na avtocesti v odbojno ograjo

Na avtocesti pri izvozu Trebnje-vzhod, v smeri proti Ljubljani, se je ob 17.06 osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali mesto dogodka, odmaknili vozilo na odstavni pas in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali dve osebi. Delavci DARS-a so postavili prometno signalizacijo in počistili cestišče.

Vozilo ujeto med drevesi

Ob 12.39 pa so v nesreči posredovali tudi gasilci PGD Sevnica. Na relaciji Tržišče-Boštanj pri naselju Jelovec v občini Sevnica je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo ujeto med drevesi. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, preprečili iztek motornih tekočin, odstranili dve drevesi in s tehničnim posegom vozilo izvlekli na cestišče. Iztekle motorne tekočine so posuli z vpojnimi sredstvi, počistili cestišče in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in avto vleki pri odstranitvi vozila. Poškodovanih ni bilo.

Voda tekla po knjižnici

Ob 6.08 so gasilci PGE Krško posredovali v Valvasorjevi knjižnici v Krškem, kjer je zaradi napake na vodovodni napeljavi prišlo do izteka vode po prostorih knjižnice. Gasilci so zaprli dovodni ventil, na prosto iznesli tekstilne talne obloge in iz prostorov izsesali okoli štiristo litrov vode. Zaradi možnih težav z električno napeljavo so na kraj napotili tudi dežurnega pri podjetju Elektro Celje.

M. Ž.